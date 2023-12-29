捷運汐東線邁大步 要徑工程動工

捷運汐止東湖線「要徑工程」昨開工，新北市代理市長劉和然說，這項工程可排除汐東線主體工程，因吉林街、福德三路路幅過窄及大同路自來水管妨礙落墩的障礙，事先拓寬道路、遷移水管，主體工程發包後，更能確保在2032年如期完工。

捷運局昨在汐止舉辦要徑工程開工祈福，劉和然和捷運局長李政安、立委賴品妤、市議員廖先翔、白珮茹和周雅玲等人上香祝禱後持鏟動土。廖先翔肯定市府的工程規畫，有助民眾早日因捷運開通，生活更便利。周雅玲說，要徑工程可先解決2處瓶頸點，施工也會造成交通不便，盼民眾共體時艱。

捷運局說明，要徑工程總經費3億9526萬元，主要項目為吉林街、福德三路拓寬，同步增設排水箱涵，解決南陽街涵洞淹水問題。從同興路到台鐵汐科站的大同路自來水管也會遷移，以利日後施作捷運墩柱基礎，並避免影響民生用水。

劉和然說，新北市長侯友宜在2020年10月出席交通部、北北基市長會議，同意扛起推動建汐東捷運責任。經3年努力，要徑工程11月16日發包，昨開工，主體工程預計明年2月20日開標。

劉和然表示，吉林街、福德三路目前僅6至8公尺寬，要先拓寬到16公尺，拓寬工程會造成交通黑暗期，請民眾多體諒，要求工程單位在不妨礙施工前提下，圍籬做得愈小愈好。

李政安說，汐東捷運要徑工程動工，象徵捷運汐東線向前邁進一大步。汐止人期待20年的汐東捷運正一步步實現，捷運局將持續強化捷運三環六線路網完整性與便利性，提供市民更舒適便捷的大眾運輸系統。