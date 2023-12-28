熱騰騰出爐 汐止議員備龍年磁鐵年曆迎新年

每一年都會推出磁鐵年曆的新北市議員白珮茹，今年也一樣，還沒推出，就詢問度很高，迎接2024年，準備了龍年的磁鐵年曆，新北市議員白珮茹也歡迎有興趣的民眾，可以前往服務處領取。

新北市議員白珮茹表示，今年的磁鐵年曆是服務處第17年發行，一直以來民眾索取都相當踴躍，終於終於在12/25日廠商趕工做出來，很多民眾都有搜集的習慣，每年到了年底就會打電話到服務處詢問，有需要2024年龍年磁鐵年曆的，歡迎到服務處索取，送完為止。

將這10幾年來發行的年曆一字排開，從2009年開始推出，就一直很受歡迎，而且俏皮、可愛度每年提高，議員白珮茹每年都依生肖，化身為不同造型的公仔圖案，今年主題訂為龍年，一樣很討喜，一推出就吸引不少民眾上門索取。

白珮茹說，磁鐵年曆很實用，很多媽媽們會貼在冰箱、上班族也會貼在辦公桌的屏風，因為可以看到一整年的行事曆，非常方便，年曆很小，直接吸在板子上也很討喜，有興趣的民眾經過服務處都可以進來索取。