捷運汐東線要徑工程開工 汐止吉林路先拓寬

新北市捷運局今(28)日舉辦的「捷運汐東線要徑工程開工祈福典禮」在樟樹一路籃球場舉行，包括副市長劉和然、立法委員賴品妤以及新北市議員白珮茹、周雅玲、廖先翔，還有里長們都出席參加，汐止人等捷運已經等了20年，現在前導工程就要動工，包括了管線障礙排除、吉林街道路拓寬及排水箱涵等工作，預計兩年完工。

新北市副市長劉和然說明，新北市在2020年10月四首長會議中由侯市長主動扛起推動汐東捷運的重責，新北市政府全力以赴、絕不拖延，在3年內就完成綜合規劃核定及基本設計經費審議經中央通過，並將工程上網招標，其中要徑工程已於112年11月16日由稻田營造有限公司得標，12月28日正式開工；主體工程目前招標中，預計113年2月20日開標，汐東捷運朝2032年完工持續努力。

副市長劉和然表示，要徑工程是汐止捷運的重要開端，幫捷運汐東線排除施工管線障礙、道路拓寬及新設雨水箱涵等工作；包括大同路自來水管線遷移工作，以排除捷運汐東線橋梁基礎與管線衝突，亦可避免因為捷運施工影響用路及民生用水。同步也將原本僅6至8米吉林街與福德三路拓寬至16米寬，讓捷運汐東線進場架設圍籬時，道路仍可維持原有雙向車道的交通服務功能，減少交通衝擊；此外，汐止南陽街過高速公路涵洞多年來每逢豪大雨即發生積淹水問題，新設2米乘2米的雨水箱涵，將能有效解決地方長期以來的淹水困擾。

新北市議員周雅玲指出，剛有向捷運局長了解為什麼會有要徑工程要先行動工，原來是汐東捷運施作過程中有兩個障礙要先排除，包括大同路底下自來水管要遷移加大管徑、福德三路接吉林街要拓寬，未來除了讓汐東捷運施工過程更順利之外，也捷運的路幅更為寬廣。當然，在這2年的要徑工程期當中，勢必也會造成交通上的不便，希望大家共體時艱，接著就是能迎接捷運汐東線的工程。

新北市議員廖先翔說，汐東捷運的主體工程將會在明年的2/20日決標，在這之前新北市政府先做要徑工程，目的就是要讓管線障礙的排除或是道路的拓寬，能夠先做，之後主體工程決標了之後，進場施工也能更順利，這次要徑工程包括了地下管線的中油、自來水管線的遷移以及福德三路跟吉林街的拓寬，這些前置工程都是為了明年2月決標的汐東捷運主體工程預做的準備。