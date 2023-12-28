農會自組防搶演練 汐止警協助演練狀況逼真

年關將至，常有民眾會到金融機構提領大額現金，為確保安全，汐止區農會辦事處與汐止警分局橫科派出所共同辦理「金融機構(商家)員工自衛編組演練」，警方派員與行員一起進行防搶演練，藉以強化自我防衛及防搶之應變能力。

本次演練由橫科所員警扮演歹徒持刀行搶，考驗行員臨場應變機制與反應。演練過程中行員故意放慢拿錢的速度，並示意隔壁女行員迅速按下報警按鈕，並蹲於櫃檯底下不與歹徒有正面衝突，警方接獲通知，迅速到場將歹徒壓制上銬後帶上警車。

藉由狀況演練，全面檢視農會員工與員警臨場狀況應變處置能力，讓警察機關與金融機構針對防搶作為能更緊密的結合，以保障民眾財產安全。

汐止警分局也呼籲，民眾如有大筆現金存(提)款需求，可向住家附近派出所或撥打「110」報案專線申請免費護鈔服務，以維護財產安全。