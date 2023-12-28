快訊

新冠變異株JN.1來襲 台大醫示警：感染者的「無敵星星」將失效

遭割頸國三生裝葉克膜救不回 醫曝原因：嘗試召喚奇蹟的做法

T1聯盟／台啤雲豹也有最強外籍啦啦隊 秀背影網友就猜出是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運汐東線往前邁進一步 近4億元「要徑工程」今動土

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市代理市長劉和然（右二）今天主持捷運汐東線「要徑工程」開工祈福動土儀式，以利日後主體工程施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然（右二）今天主持捷運汐東線「要徑工程」開工祈福動土儀式，以利日後主體工程施工。記者邱瑞杰／攝影

新北市代理市長劉和然今天主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式，排除主體工程「障礙」，包括管線遷移、道路拓寬及新設雨水箱涵等工項。劉和然說，汐東線主體工程預計明年2月20日開標，目標是2032年完工。主線施工時會盡可能縮小工區範區，減低沿線交通的衝減。

新北捷運局今早10點在汐止樟樹一路國道3號下方籃球場，舉辦要徑工程開工儀式，安排劉和然主祭，並與捷運局長李政安、立委賴品妤和市議員廖先翔、白珮茹、周雅玲、汐止區長林慶豐、汐止區里長聯誼會長陳友諒及多名里長，一起上香後持鏟動工。

捷運局在開工儀式間簡報要徑工程資料，主要項目為吉林街、福德三路拓寬，同步增設排水箱涵，解決南陽街涵洞淹水問題。從同興路到台鐵汐科站的大同路自來水管也會遷移，以利日後施作捷運墩柱基礎，並避免影響用路及民生用水，總經費是3億9526萬元。

交通部2020年10月召開四首長會議時，新北市長侯友宜同意扛起推動汐東捷運責任。市府3年內完成綜合規劃核定作業、基本設計經費審議也獲中央通過，隨即辦理工程招標。要徑工程11月16日完成發包，今天開工。主體工程預計明年2月20日開標，朝2032年完工努力。

劉和然說，目前6到8公尺寬的吉林街、福德三路，在捷運主體工程施工時一定塞車，所以先拓寬到16公尺。施工仍會造成交通黑暗期，請民眾多多體諒。也希望主線施工單位辛苦一點，在不妨礙施工前提下圍籬做得越小越好，不要為了機具施工方便，圍得太過寬闊，占用太多道路。

李政安表示，汐東捷運要徑工程動工，象徵捷運汐東線向前邁進一大步。汐止人期待20年的汐東捷運正一步步實現，捷運局將持續強化捷運3環6線路網的完整性與便利性，提供市民更舒適便捷的大眾運輸系統。

新北市代理市長劉和然（前）今天主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式，以利日後主體工程施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然（前）今天主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式，以利日後主體工程施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然今天到汐止區，主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然今天到汐止區，主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然等人今天參與捷運汐東線「要徑工程」開工祈福動土儀式，以利日後主體工程施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然等人今天參與捷運汐東線「要徑工程」開工祈福動土儀式，以利日後主體工程施工。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然今天到汐止區，主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式。記者邱瑞杰／攝影
新北市代理市長劉和然今天到汐止區，主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式。記者邱瑞杰／攝影

捷運 汐止

延伸閱讀

捷運汐東線要徑工程開工 執行排除施工管線障礙

綠質疑新北市府航測圖造假賴宅定位 劉和然反批：誣陷公務員

校園喋血案加害者父親想探視 被害人父母揪心喊：還我健康孩子

新北耶誕平安夜 百人報佳音

相關新聞

龍年春節連假前夕遇周三停收垃圾 北市環保局加班收運

明年春節7天連假，北市規畫1月2日至2月1日為舊曆年「年終大掃除」，市民若需汰換家中舊家具大型廢棄物，免費清運須於2月7...

捷運汐東線往前邁進一步 近4億元「要徑工程」今動土

新北市代理市長劉和然今天主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式，排除主體工程「障礙」，包括管線遷移、道路拓寬及新...

淡水漁人碼頭跨年煙火 警交管、疏運資訊看這查

今年新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」，訂於這月底在淡水魚人碼頭舉行。為防止淡水河兩端1公里沿畔周邊車...

匯聚影視特色與共融 林口吉祥公園「卡麥拉」啟用

新北林口近年持續發展，不只大量人口進駐，市府也規畫影視園區，新北工務局結合民眾需求及園區特色，新建林口吉祥公園，不只有共...

鶯歌陶博館「化土為水」用陶藝關懷水文故事

近年環境保護意識興起，民眾對山林、河川、湖泊等自然環境更加關心，新北市鶯歌陶博館選出17件組來自台灣、英國、義大利、紐西...

防藝人摔落舞台 北市2024跨年晚會舞台搭設不一樣了

台北市勞檢處上午針對台北最High新年城2024跨年晚會舞台搭設做勞動檢查，發現斜坡沒有加裝護欄缺失，已立即要求改善。由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。