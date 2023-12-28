捷運汐東線往前邁進一步 近4億元「要徑工程」今動土

新北市代理市長劉和然今天主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式，排除主體工程「障礙」，包括管線遷移、道路拓寬及新設雨水箱涵等工項。劉和然說，汐東線主體工程預計明年2月20日開標，目標是2032年完工。主線施工時會盡可能縮小工區範區，減低沿線交通的衝減。

新北捷運局今早10點在汐止樟樹一路國道3號下方籃球場，舉辦要徑工程開工儀式，安排劉和然主祭，並與捷運局長李政安、立委賴品妤和市議員廖先翔、白珮茹、周雅玲、汐止區長林慶豐、汐止區里長聯誼會長陳友諒及多名里長，一起上香後持鏟動工。

捷運局在開工儀式間簡報要徑工程資料，主要項目為吉林街、福德三路拓寬，同步增設排水箱涵，解決南陽街涵洞淹水問題。從同興路到台鐵汐科站的大同路自來水管也會遷移，以利日後施作捷運墩柱基礎，並避免影響用路及民生用水，總經費是3億9526萬元。

交通部2020年10月召開四首長會議時，新北市長侯友宜同意扛起推動汐東捷運責任。市府3年內完成綜合規劃核定作業、基本設計經費審議也獲中央通過，隨即辦理工程招標。要徑工程11月16日完成發包，今天開工。主體工程預計明年2月20日開標，朝2032年完工努力。

劉和然說，目前6到8公尺寬的吉林街、福德三路，在捷運主體工程施工時一定塞車，所以先拓寬到16公尺。施工仍會造成交通黑暗期，請民眾多多體諒。也希望主線施工單位辛苦一點，在不妨礙施工前提下圍籬做得越小越好，不要為了機具施工方便，圍得太過寬闊，占用太多道路。