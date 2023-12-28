捷運汐東線要徑工程開工 執行排除施工管線障礙
捷運汐東線今天舉行要徑工程開工祈福典禮，由新北市副市長劉和然主持，他說，汐止捷運將逐步實現，要徑工程就是先排除施工管線等障礙，是捷運汐東線工程重要開端。
新北市政府捷運工程局今天舉辦「捷運汐東線要徑工程開工祈福典禮」，由劉和然帶領捷運局與施工團隊共同祈求工程一切平安順利，如期如質完工。
劉和然表示，市府聽見汐止居民對捷運需求的聲音，市府在3年內完成綜合規劃核定及基本設計經費審議，並將捷運工程上網招標，全力以赴、絕不拖延，要徑工程是汐止捷運的重要開端，幫捷運汐東線排除施工管線障礙、道路拓寬及新設雨水箱涵等工作。
他表示，要徑工程已於11月16日由稻田營造公司得標，12月28日開工；主體工程目前招標中，預計113年2月20日開標，汐東捷運朝2032年完工持續努力。
新北捷運局長李政安表示，汐東捷運要徑工程動工象徵捷運汐止東湖線向前邁進一大步，汐止人期待20年的汐東捷運正一步步實現，新北捷運局將持續強化捷運三環六線路網的完整性與便利性，提供市民更舒適便捷的大眾運輸系統。
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