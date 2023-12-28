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新北中和保二總隊公辦都更案核定 將建467戶社宅

中央社／ 新北28日電
新北市都市更新處今天表示，中和保二總隊公辦都更案於今天核定發布實施，預計113年上半年動工，117年完工後將增加467戶社會住宅，以及改善周邊環境品質。圖／新北市城鄉局提供
新北市都市更新處今天表示，中和保二總隊公辦都更案於今天核定發布實施，預計113年上半年動工，117年完工後將增加467戶社會住宅，以及改善周邊環境品質。圖／新北市城鄉局提供

新北市都市更新處今天表示，中和保二總隊公辦都更案於今天核定發布實施，預計113年上半年動工，117年完工後將增加467戶社會住宅，以及改善周邊環境品質。

更新處發布新聞稿指出，中和區內政部警政署保安警察第二總隊基地位於中和區景平路、景平路123巷及景德街所圍範圍內，緊鄰捷運景平站，更新前為3棟4層屋齡逾40年以上建物，由國家住都中心擔任實施者。

更新處表示，更新後將興建2幢、3棟20、29及34層鋼骨鋼筋混凝土造建築物，透過容積加給回饋、申請都更容獎及公有土地分回等方式，將提供467戶社會住宅及700平方公尺托老中心服務市民，另規劃1棟為保二總隊辦公廳舍及1棟一般住宅。

更新處表示，更新後基地退縮4至6公尺人行步道空間，提升人行空間舒適度，並留設近1600平方公尺的大型廣場，設置街道家具、植栽等形塑親子遊憩帶，提供市民休閒空間，將促進基地及周邊環境品質改善。

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