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北市春節垃圾清運 除夕中午及夜間加班收

中央社／ 台北28日電
台北市環保局表示，因應民眾農曆年前大掃除，若要丟大型垃圾，應於明年2月7日前提早通知清潔隊，2月8日小年夜正常收運垃圾，9日除夕中午及夜間增加收運。圖／台北市環保局提供
台北市環保局表示，因應民眾農曆年前大掃除，若要丟大型垃圾，應於明年2月7日前提早通知清潔隊，2月8日小年夜正常收運垃圾，9日除夕中午及夜間增加收運。圖／台北市環保局提供

台北市環保局表示，因應民眾農曆年前大掃除，若要丟大型垃圾，應於明年2月7日前提早通知清潔隊，2月8日小年夜正常收運垃圾，9日除夕中午及夜間增加收運。

台北市環境保護局今天發布新聞資料指出，民眾若要汰換舊家具等大型廢棄物，建議民國113年2月7日前向各區清潔隊預約免費清運，避免屆時預約人數過多壅塞，導致清運不及。

至於春節連續假期（2月8日至14日）垃圾清運時段，環保局表示，大年初一（10日）至初三（12日）、初五（14日）停收垃圾。初四（13日）恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，初六起（15日）恢復預約收運大型廢棄物。

環保局指出，明年2月7日為週三，當天將加班收運，8日的小年夜正常收運，9日的除夕中午及夜間時段加班收運垃圾，中午起將播放音樂通知市民。

環保局表示，民眾在春節期間若無法配合清運時段丟垃圾，在各行政區有32處垃圾限時收受地點，可就近至各限時收受地點丟垃圾，相關資訊可至官方網站查詢。

環保局指出，建議民眾年終大掃除時，應順便清理居家環境，尤其是整理屋旁防火巷雜物及積水容器，維持居家安全，防範病媒蚊孳生。

環保局表示，農曆過年前1個月是民眾丟棄家中大型廢棄物預約高峰期，建議可提早向清潔隊預約時間地點，再把大型廢棄物搬運到約定地點，切勿任意丟棄在路旁，以免造成環境髒亂、影響交通安全，且可能因此觸法受罰。

廢棄物 大掃除 小年夜

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