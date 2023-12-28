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鄰龍應台爭取北市第1棵受保樹 木柵路一段建商想移樹遭退回

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
木柵路一段238巷內的巷道。圖／民眾提供
木柵路一段238巷內的巷道。圖／民眾提供

北市木柵路一段238巷內的古樸巷道，紅磚牆與老樹陪伴在地許多歲月，然而，近年建商以危老都更開發，試圖將周遭老樹移植，但相關樹保計畫不周全，昨天開會再審仍遭退回。申請人、在地居民王小姐強調，仍盼望樹群能原地保留得到養護。

據了解，都更房屋興建於民國39年，結構老舊的危險建築，不過周遭綠蔭，最知名的莫過於文化部前部長龍應台當年以北市樹保條例，保護的第一棵老樟樹，雖然此次非移植該棵樟樹，但是工程會影響5棵受保護樹木，其中3棵原地保留、2棵則是移植。

王小姐說，昨天結果一則以喜一則以憂，除了2棵恐遭移植的50多年楓樹，近期發現受保護的3棵樹，有異常枯落的狀況，擔心像處理華光案一樣把樹解編，生病的樹就放給它爛。

王小姐說，當地居民、樹保委員和相關工作人員試圖和建商溝通，卻遭無視，這不僅僅是2棵陪伴在地的老樹，而是攸關整片樹群，更是難得捕捉到台灣藍鵲身影的生態跳島，訴求周圍不要有工程，因為這些樹木根系很淺，周遭老房不適合開發。

她有感而發，想起她的媽媽早年與龍應台搶救了那棵老樟樹，如今媽媽今年過世，因此這片樹林要由她來守護。

台灣樹人會秘書長潘翰疆也說，幹事會決議是退回是好事，也感謝委員專業審查，認為建商不應該只是草草計畫，即便是危老都更也是能以退縮基地方式，達到當地居民盼望的樹木原地保留。

護樹民眾何承翰形容，當地地形為蝕餘小丘，降雨量大的地方，經年累月匯聚成河流沖刷而成，好比日本東京田園調布市之景，對於北市而言實屬難得，樹種生態更該被保留。此外，該地貌有高低落差，車輛通行都會有明顯起伏，特別是消防救護車行駛都容易有安全疑慮。

對此，文化局表示，有關該路段受保護樹木移植與復育計畫，經幹事會委員審查，決議相關提送計畫資料仍不完整，請申請單位修正後再行送審。

在地居民運用攝影機拍攝到的台灣藍鵲。圖／民眾提供
在地居民運用攝影機拍攝到的台灣藍鵲。圖／民眾提供
民眾發現周遭受保護的樹木，葉子竟有不正常枯落情形。圖／民眾提供
民眾發現周遭受保護的樹木，葉子竟有不正常枯落情形。圖／民眾提供

都更 護樹 北市

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