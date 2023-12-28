土城司法園區動工 鄭文燦：雙贏計畫

新北市土城司法園區開發案昨開工，台北看守所遷移到土城彈藥庫舊址，司法園區將成為新北地院、地檢署及看守所的新址，也規畫社宅及公園，行政院副院長鄭文燦出席動土，他說，這是雙贏計畫，力拚4年完工。

土城司法園區工程上周順利決標，內政部舉辦「土城司法園區區段徵收公共工程」動土典禮，鄭文燦、內政部長林右昌、法務部長蔡清祥、立委吳琪銘等人出席，與地方共同見證土城發展重要里程碑。

吳琪銘說，「台北看守所在土城」是許多人對土城的第一印象，他擔任市議員、立委後，深知看守所若沒有進一步規畫，將阻礙土城發展，經過各方努力及爭取，成功促成遷建計畫，司法園區將有一處7.5公頃森林親子特色公園，可媲美大安森林公園，還有1.1公頃社宅用地，看守所舊址未來也有進一步活化構想。

該案是內政部利用原土城彈藥庫舊址進行活化，預計2026年底開發完成，成司法與矯正機關遷建所需廳舍用地，並提供金城交流道興建用地，開發經費122億。

鄭文燦強調，台北看守所遷移到土城彈藥庫舊址，結合司法園區整體開發，是雙贏計畫，地方期待很高，中央會全力支持，拚4年完工。地方議員建議，希望園區能滿足停車、公園、藝文展演、運動等多功能需求，造福更多族群。