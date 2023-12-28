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新北明年開辦原民微型保險 估4萬多人受惠
新北市原住民約有5.8萬人，多數原民工作為基層、勞力密集形態，易受景氣、產業全球化影響收入。新北原民局說，明年將開辦原民微型保險，15歲至64歲族人若遭逢意外，身故每人可領20萬、意外失能依級距最高可領20萬元、意外傷害醫療保險金則有1萬，預估4萬2500人受惠。
新北原民局長林瑋茜昨在市政會議以「新北原民好青」為題做專題報告。林提到，現今原民困境包括遷居都會後，孩子出現文化雙盲、自有住宅率低、租房易受阻及失業率略高於一般人，分析新北原民就業為服務、銷售、技藝人員及技術工，多為勞力密集型態，原民家庭年收入是全台家庭平均的0.63倍。
林瑋茜說，原民青年進入就業市場後，市府提供產業精實暨創業計畫、原青小聚、就業服務據點等，聘請專家為原青創業計畫做一對一健檢，為原青就業、創業提供後盾。明年度將開辦原住民族微型保險，考量許多族人從事的工作常為無一定雇主或無勞保，針對15歲至64歲族人，不幸遭逢意外身故每人可領20萬、意外失能依級距最高可領20萬、意外傷害醫療保險金則有1萬，穩定原民家庭生活。
原民局說，考量15歲至64歲為家中主要勞動人口、經濟來源，一旦遭遇意外，家庭生活可能陷入困境，參考桃園市方案，提供15歲以上至65歲原民意外險保障，該保險採免申請，會由原民局到戶所勾稽15歲至65歲原民資料，主動加保，預計明年1月招標，總經費515萬，估有4萬2500人受惠。
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