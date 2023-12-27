第五代傳承古法 郭文欽奪汐止冬茶特等獎

在前一陣子進行冬茶評選之後，汐止區公所也舉辦頒獎典禮，這次奪得特等獎的茶王是由郭文欽獲得，身為第五代茶農，郭文欽展現卓越的製茶技藝，他說從小爸爸就是茶農，平常也都會幫忙，在耳濡目染下，懂得許多技巧，再加上今年，老天爺幫忙，茶的品質不錯，能夠得到特等獎，真的很開心。

汐止區長林慶豐表示，這次是舉辦112年度汐止區文山包種茶的頒獎典禮，汐止區種植茶葉面積有將近4公頃，今年有56個茶點進行決選，淘汰了2點不合格茶品，並由農業局及農會協助農藥採樣，皆通過檢測，最後評選出的特等獎得主郭文欽先生是第五代的茶農，今年也考取丙級製茶師證照，也有鼓勵大家多多汐止地區的文山包種茶。

農友郭文欽說，從小就在家裡幫忙務農，就有學到做茶技術，製茶就是照傳承下來的古法，爸爸教下來傳承的做法，再加上今年天氣特別的好，再加上又是暖冬，茶葉品質就特別的好。