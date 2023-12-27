淡水新市鎮人口增盼有國中就近讀 藍綠民代意見兩極

新北市淡水區人口已達19萬，尤其淡海新市鎮人口不斷移入，市區國中僅2間，地方盼新市鎮有國中就近就學，不過民代意見兩極。議員鄭宇恩認為教育局應新設校，勿採遷校影響舊市區就學權益；議員陳偉杰則指淡水市區2所國中沒額滿，如何說服公部門再新設校，認為折衷方案應朝設立淡水國中分部，解決交通、學校風氣等問題。

新北教育局今年辦「新北市行政區教育資源配置評估計畫」，針對淡海新市鎮國中、八里國中遷校及五股等行政區展開設校評估，12月已開初次審查會，不過報告仍未出爐。鄭宇恩指出，據戶政資料顯示，新市鎮內的崁頂里七年級學齡人口數，108學年度的208人，預估到117學年度將來到308人，同時沙崙、大庄、新民及文化里的學齡人口也還在增加，認為新市鎮有新設國中的需求。

鄭宇恩認為，位於濱海路、義山路口的文中九用地，面積2萬7522平方公尺，交通、面積都很適合，並強調新市鎮就學需求應就新市鎮範圍內解決，反對淡水國中遷校，影響舊市區學生就學權益。

不過陳偉杰則反對淡水國中遷校，他指過去也曾提出遷校想法，但教育局指淡水市區的正德、淡水國中都未額滿，要蓋第3所國中有難度。他建議，淡水國中可在淡海新市鎮成立新校區，舊校區做幼兒園使用，不僅解決真理街因有文化國小、淡水國中、淡江中學及真理大學，上下課時間交通壅塞問題，還可受惠於新校舍，改善地方對於淡水國中的風評，讓家長願意讓孩子在地就學，而非送到士林、北投就讀。

另外，針對八里國中遷校，鄭宇恩說現有校區交通可及性太差，若遷到八里大道、中華路二段路口的文中用地，設校經費可由台北港特定區區段徵收開發案的挹注，不至於造成市府財政負擔。

陳偉杰認為，八里國中遷校是假議題，一是文中用地現況為棒球場，若要遷校棒球場怎麼辦？二是家長對八里國中沒信心，寧願送至林口或台北市學校就讀，學校提升辦學品質才有助於在地就學，遷校並無法留住學生。

新北教育局表示，目前淡水區及八里區兩區人口成長緩慢，評估教育資源尚屬足夠，將持續關注淡海新市鎮、八里區學生就學需求及該區整體建設發展、經濟效益，也委由專業單位設校評估，預計明年2月中有初步結果。

教育局強調，會積極提升八里地區在地就學率，111學年度補助八里國中100萬改善校園環境及充實教學設備，提升該校語文實力、加強學生學力及發展多元特色課程等，打造該校品牌，112學年度也持續辦理。