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淡北道路工程預定118年完成 地方盼縮短工期

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡北道路工程，預計118年6月完工，短短5.45公里就要花五年半來施工，相當漫長，因此地方就希望縮短工期，早日解決交通問題。 圖／紅樹林有線電視提供
淡北道路工程，預計118年6月完工，短短5.45公里就要花五年半來施工，相當漫長，因此地方就希望縮短工期，早日解決交通問題。 圖／紅樹林有線電視提供

立法院交通委員會前往淡水地區實地會勘，淡北道路工程將在113年1月動工，為新北市政府主辦工程，工程總長5.45公里，總工程經費(含用地費)103.4億元，預計118年6月完工，短短5.45公里就要花五年半來施工，相當漫長，因此地方就希望縮短工期，早日解決交通問題。

新北市副市長朱惕之表示，期間經歷各方不同意見的多方協調，而建設經費亦因物價浮動再次增加，期待中央盡快核定修正計畫，讓工程順利推動。

立委洪孟楷表示，當中修正計畫及工期都是大家所關心的重點，期盼中央交通部可以全力來協助地方將重要的交通建設完成。另外在地議員也對於短短5.45公里就要花五年時間來施作，相當漫長希望可以縮短工期。

新北市議員蔡錦賢指出，淡北道路爭取這麼久，現在終於可以開工，但卻要民眾再苦等五年，也就是要再認受五年塞車，更不用說期中施工的交通黑暗期要怎麼來渡過，因此也希望中央要全力協助讓建設盡快完工。

執行機關新工處長王益翔補充說明，淡北道路開工初期將進行臨河側施工圍籬圍設、樹木移植與施工便道等工程，尚不至於影響農曆年假出遊車潮，預計明年4月開始，配合管線遷移與工作井開挖作業，中正東路、民權路將分別縮減外側1個車道進行交維管制，往台北市方向將由3個車道縮減為2個車道，往淡水方向則車道數不變，仍維持原有2個車道數；民權路段則將配合管線埋設進度，分段施作並調整施工圍籬，請駕駛人行經該路段時遵從交通牌面引導放慢行駛。

至於施工期間交通運輸配套措施部分，新工處表示，已協調台北捷運公司及公車業者提早因應，視運量需求加開班次，建議民眾可改搭大眾運輸，或改道坪頂路、稻香路等替代道路，並提醒用路人，施工期間請減速慢行，以確保行車安全，施工期間造成諸多不便，敬請諒解。

由新北市府報告，表示淡北道路正式開工日期訂在2024年元旦首日，工程預計需耗時5年半時間，且有機會提前完工。而111年8月受行政院核定總經費73.4億元，且中央補助37.18億元，但當前遇到缺工缺料物價上漲，總經費已上調至103.4億元，且最新經費的修正計畫也提送中央，雖新北市府稱已先行支應增加的經費，考察現場仍表示盼爭取中央再補助21.84億元，解決淡水交通瓶頸。

車道 淡水

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