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意外身故可領20萬 新北將辦原民微型保險4.25萬人受惠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北副市長劉和然今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

新北市原住民約有5.8萬人，多數原民工作為基層、勞力密集型態，易受景氣、產業全球化影響收入。新北原民局說，明年將開辦原民微型保險，15歲至64歲族人若遭逢意外，身故每人可領20萬、意外失能依級距最高可領20元、意外傷害醫療保險金則有1萬，預估4萬2500人受惠。

新北原民局長林瑋茜今在市政會議以「新北原民好青」為題專題報告。林提到，現今原民困境包括遷居都會後，孩子出現文化雙盲、自有住宅率低、租房易受阻及失業率略高於一般人，分析新北原民就業為服務、銷售、技藝人員及技術工，多為勞力密集型態，且據統計，原民家庭年收入只達全台家庭平均的0.63倍。

林瑋茜說，原民青年進入就業市場後，市府提供產業精實暨創業計畫、原青小聚、就業服務據點等，聘請專家為原青創業計畫做一對一健檢，為原青就業、創業提供後盾。明年度也將開辦原住民族微型保險，考量許多族人從事的工作常為無一定雇主或無勞保，針對15歲至64歲族人，不幸遭逢意外身故每人可領20萬、意外失能依級距最高可領20萬、意外傷害醫療保險金則有1萬，以此穩定原住民家庭生活。

原民局說，考量15歲至64歲為家中主要勞動人口、經濟來源，一旦遭遇意外，家庭生活可能陷入困境，因此將參考桃園市方案，提供15歲以上至65歲原民意外險保障，緩解燃眉之急。此外，該保險採免申請，會由原民局到戶所勾稽15歲至65歲原民資料，主動加保，預計明年1月招標，總經費515萬，估有4萬2500人受惠。

新北原民青年人口數約2.2萬人，是六都原青人口第二多的城市，原民局除在各求學階段都有獎助學金、學雜費減免，組成家庭後也提供原民子女學前教育補助，辦理族語學習營、族語學習家庭、泰山森林書屋等，營造都市中友善學族語環境。

此外，新北2處原住民社會住宅，提供市價十分之一租金讓族人承租，並爭取申辦「部(聚)落環境基本調查、部(聚)落溝通及國土功能分區圖法定作業補助計畫」，加快改善河海濱聚落族人的生活條件。

新北原民局明年將開辦原民微型保險，15歲至64歲族人若遭逢意外身故每人可領20萬。圖／新北原民局提供
新北原民局明年將開辦原民微型保險，15歲至64歲族人若遭逢意外身故每人可領20萬。圖／新北原民局提供
新北原民局長林瑋茜今在市政會議以「新北原民好青」為題專題報告。記者劉懿萱／攝影
新北原民局長林瑋茜今在市政會議以「新北原民好青」為題專題報告。記者劉懿萱／攝影

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