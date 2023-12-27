業者怨二殯地下停車場淨高不夠 殯葬處：工程需要

北市第二殯儀館景行樓原先規畫設計地下停車場為280公分高，但現況卻僅有210公分，導致殯葬業進行布置場地時車輛無法停入，目前僅提供火化場後方停車空間暫供大型貨車停放，議員質疑這是老問題，卻一直無法解決，現在蓋新大樓為什麼設計成這樣？殯葬處表示，是因工程需要導致淨高縮小，但大部分業者車輛皆能順利進出。

市議員詹為元、曾獻瑩指出，接獲廠商陳情，停車場高度只有210公分，有的車子無法進去，而且有些業者的新車已經買了，才發現停車場入口高度不夠，目前只能把車停在火化場後方，是當初設計時沒有考慮到？還是後來才發現太低，貨車無法進出？

議員吳世正也說奇怪，210公分並不是很高，為什麼設計成這樣？舊大樓也是210公分，很多布置車輛都停外面，這是老問題卻一直沒有解決。議員林延鳳說，可能還有車道寬度問題，疑設計不良，萬一有車不小心卡到牆壁，所有車會動彈不得。

業者反映，對此問題，殯葬處跟他們說因房子已蓋好，目前只能請車子配合房子，但火化場後方暫時停車空間，停放期間至113年3月31日止，之後入館布置的車輛，均需至地下1樓停車，讓火化場民眾足夠停車空間，但不夠高，該如何停放車輛，殯葬處應提供相關配套方法。

北市殯葬處表示，經洽詢設計單位，新大樓在開挖階段，因地下水浮力因素，需增加無梁板厚度，若仍維持淨高2.8公尺施作，一、二期大樓各樓層無法順接，恐產生高低落差，反而不利於車行動線，且布置推車搬運動線會更加不順暢。

殯葬處長張世昌指出，為了環境與治喪品質提升，需仰賴殯葬業者及合作廠商、治喪民眾與殯葬處配合，殯葬處為提供從業人員良好的工作環境，確保服務過程安全無虞，各項決策的評估與取捨，皆堅持以公共安全為第一優先。目前開放新大樓之地下停車場提供使用，大部分車輛皆能順利進出，過渡期間感謝相關業者體諒、配合。