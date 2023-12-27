綠爆29局處有8名副局長「找嘸人」 新北：人事有一定節奏

民進黨新北黨團與新北市府攻防持續，新北市府今遭爆現有29個局處，高達8個局處的副局長找不到人，包括民政局、城鄉局、環保局、捷運局、水利局、地政局、勞工局、青年局，預算編足，卻長期人員流動。對此，新北市府回應，人事陞遷有一定節奏和步調，一切依循相關法規程序辦理。

議員黃淑君表示，除了新北市政府長期缺副局長，像客家局、原民局長期缺聘主任秘書，其中客家局主秘從去年7月開缺至今，尚未任聘，各局處各科長、專員、股長也常面臨找不到人的窘境，就連她在議會最後一次質詢，詢問社會局長關於社工任聘狀況，社工人力缺口依舊破百人。

黃淑君表示，選對的人做對的事情，新北市長侯友宜全台選舉趴趴走，市府變成侯友宜另類競選總部，代為發新聞稿攻擊市民，行事荒腔走板，第一線公務人員承受莫大壓力，市府內部人事缺口就說明一切。

新北市政府回應，人事陞遷有一定節奏和步調，一切依循相關法規程序辦理，市府團隊每日兢兢業業，推動市政建設的腳步從未停歇，包括捷運三鶯線已在本月全線合龍，未來將串起新北土城線，還有等了20年的捷運汐東線的要徑工程，即將動工、主體工程也正公告招標中。

新北市府強調，所有重大建設都按進程往前推進，逐步實現2030願景工程，全力以赴，「感謝議員關心，請議員一起支持市政工作的推動，共創新北榮耀」。