快訊

凱旋苑租金爭議延燒 侯友宜競辦告賴清德等5人涉選罷法

中職／獅隊交易拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠爆29局處有8名副局長「找嘸人」 新北：人事有一定節奏

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市府今遭爆現有29個局處，高達8個局處的副局長找不到人。圖／報系資料照
新北市府今遭爆現有29個局處，高達8個局處的副局長找不到人。圖／報系資料照

民進黨新北黨團與新北市府攻防持續，新北市府今遭爆現有29個局處，高達8個局處的副局長找不到人，包括民政局、城鄉局、環保局、捷運局、水利局、地政局、勞工局、青年局，預算編足，卻長期人員流動。對此，新北市府回應，人事陞遷有一定節奏和步調，一切依循相關法規程序辦理。

議員黃淑君表示，除了新北市政府長期缺副局長，像客家局、原民局長期缺聘主任秘書，其中客家局主秘從去年7月開缺至今，尚未任聘，各局處各科長、專員、股長也常面臨找不到人的窘境，就連她在議會最後一次質詢，詢問社會局長關於社工任聘狀況，社工人力缺口依舊破百人。

黃淑君表示，選對的人做對的事情，新北市長侯友宜全台選舉趴趴走，市府變成侯友宜另類競選總部，代為發新聞稿攻擊市民，行事荒腔走板，第一線公務人員承受莫大壓力，市府內部人事缺口就說明一切。

新北市政府回應，人事陞遷有一定節奏和步調，一切依循相關法規程序辦理，市府團隊每日兢兢業業，推動市政建設的腳步從未停歇，包括捷運三鶯線已在本月全線合龍，未來將串起新北土城線，還有等了20年的捷運汐東線的要徑工程，即將動工、主體工程也正公告招標中。

新北市府強調，所有重大建設都按進程往前推進，逐步實現2030願景工程，全力以赴，「感謝議員關心，請議員一起支持市政工作的推動，共創新北榮耀」。

議員 捷運

延伸閱讀

凱旋苑約滿改為社宅 妻公開信首發聲...侯友宜：感謝她的決定

影／嘉義市走透透 侯友宜批民進黨一到選舉就潑髒水

影／侯友宜妻公開信：與廠商約滿後將改為青宅或社宅

綠委批侯友宜拿資產剝削學生 惡房東談居住正義淪笑話

相關新聞

綠爆29局處有8名副局長「找嘸人」 新北：人事有一定節奏

民進黨新北黨團與新北市府攻防持續，新北市府今遭爆現有29個局處，高達8個局處的副局長找不到人，包括民政局、城鄉局、環保局...

業者怨二殯地下停車場淨高不夠 殯葬處：工程需要

北市第二殯儀館景行樓原先規畫設計地下停車場為280公分高，但現況卻僅有210公分，導致殯葬業進行布置場地時車輛無法停入，...

士林菊展後20萬朵花恐成堆肥或銷毀 公園處研擬送花

士林官邸菊展於12月初落幕，約20萬朵花卉何去何從？北市議員應曉薇表示，不少愛花人士想認養，但市府無相關規定，只能回收銷...

松機搭排班計程車恢復加收停留費50元 明年元旦起實施

台北市公共運輸處今天表示，為改善民眾在松山機場候車過久狀況，明年1月1日起，在松山機場搭排班計程車將恢復加收停留服務費5...

永和國父紀念館爆爭議 城鄉局澄清絕無不法

賴清德競總發言人戴瑋姍等人今陪同孫家代表孫立權踢爆即將實施的「永和行政園區」都更案近萬坪精華地區基地，其中一部分屬於永和...

2024跨年夜貓空賞煙火 警方公布貓空交管圖

跨年夜即將來臨，台北市101大樓又將舉行一年一度的跨年煙火秀，由於北市文山區的貓空山區，向來為熱門的跨年夜觀賞煙火景點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。