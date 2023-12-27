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士林菊展後20萬朵花恐成堆肥或銷毀 公園處研擬送花

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
士林官邸菊展結束後，花卉都會回收銷毀，做成堆肥，民眾盼未來能開放認養。圖／北市工務局提供
士林官邸菊展結束後，花卉都會回收銷毀，做成堆肥，民眾盼未來能開放認養。圖／北市工務局提供

士林官邸菊展於12月初落幕，約20萬朵花卉何去何從？北市議員應曉薇表示，不少愛花人士想認養，但市府無相關規定，只能回收銷毀，盼未來展期結束後能開放民眾認養。公園處回應，會研議試辦展後花卉贈送方式，盼民眾在獲取花卉後勿隨意棄置，避免造成環境負擔。

台北市政府每年舉辦「士林官邸菊花展」，展出上萬朵不同品種的菊花與花藝。應曉薇指出，展期結束後，不少愛花民眾想要認養，卻因無相關規定，最終美麗的花朵成為堆肥，市府也坦承來不及救花，但非常認同民眾認養花卉的建議。

應曉薇表示，士林官邸菊花展已連續舉辦20餘年，在提供愛花市民賞花遊憩同時，未來需確保花卉藝術作品能在展後找到更具意義之去處。

北市公園處回應，今年菊展再度創下士林官邸遊園賞花新高潮，有民眾詢問展後這些菊花去哪了。花卉有生命期，菊展是依照菊花的生長訂定17天展期，期望呈現菊花最佳觀賞感受，由於菊花屬於短期花卉，無法長期栽培，展期過後會將大部分花卉製成堆肥使用，滋潤土地達到菊花最大的生命價值。

公園處說，過去也曾經將展後花卉贈送予民眾，不過許多民眾因獲得之花卉狀況不佳，往往棄置造成環境髒亂，才未持續辦理此項措施。

近來有民眾反映，希望能贈送展後菊花給民眾繼續栽培。公園處表示，會再次研議試辦展後花卉贈送方式，不過部分品種菊花栽培不易，民眾在獲取花卉的同時，也能考慮照顧它們周全，勿隨意棄置，避免造成環境負擔。

認養 士林官邸 北市 賞花

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