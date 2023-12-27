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北市樂齡進修券 名額加碼

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市今年推出最高可折抵社區大學學分費3000元「樂齡市民進修券」，補助1200名長者，成效良好，為鼓勵長者「活到老，學到老」，北市教育局昨宣布，明年度將加碼提供1800補助名額，也將持續推動樂齡學堂空間升級，改善教室內桌椅、照明等讓長者學習上更加舒適。

根據統計，截至今年11月台北市高齡人口已逾55萬人，佔總人口數的21.93%，是六都高齡化比率最高的縣市，北市設有12所樂齡學習中心及57所樂齡學堂，合計69處樂齡學習據點，開設超過5000場次課程，逾20萬學習人次

教育局今年推出「樂齡市民進修券實施計畫」，台北市12所社區大學開設36堂免費的「樂齡學習體驗課程」，以及可折抵社區大學學分費最高3000元的「樂齡市民進修券」，明年度將擴大辦理，提高補助名額至1800名，將持續推出豐富多元齡學習服務，促進社區長者的學習與交流，實現健康樂齡的目標。

為提供更貼近長者需求，今年以濱江國小作為試辦學校，推動樂齡學堂空間升級，打造以長者為本的學習環境，局長湯志民表示，增加易於行走的無障礙通道、符合長者肢體伸展需求的座椅，以及易於閱讀的明亮照明，讓長者們在學習中感到更加舒適自在。

湯志民說，教育重要性不僅在於課堂上的知識傳授，還有建立穩固親師關係，改造後空間提供親師使用，在溫馨舒適的環境中討論學生的學習進展、興趣愛好，營造友善、開放、雙向的溝通模式與合作關係。

北市 社區大學 教育局

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