新北105市道拓寬 先期林口A3道路動土

新北105市道串連林口和八里，也是台北港通往林口工業區的重要通道，路幅寬度僅7至10公尺，兩側工廠林立，人車爭道。中央與新北共同開闢A3計畫道路，拓寬原有車道至18公尺、設置雙向共4線道及人行道，預計2025年4月完工。行政院長陳建仁說，A3道路可解決中湖路交通壅塞問題，銜接八里台北港、及淡江大橋至淡水。

陳建仁昨與內政部長林右昌、新北副市長陳純敬出席A3計畫道路動土典禮，陳致詞說，林口是新北交通及產業樞紐，銜接八里台北港、及淡江大橋至淡水，既有的中湖路幅寬度不足，人車爭道，及中華路與中湖路口夾角過大造成大車轉向不佳，此次工程總經費12.58億，國土署補助5.8億，市府自籌6.7億。

林右昌說，A3計畫道路拓寬及新闢工程，從新北市林口區後湖路至中華路與文化北路二段交叉口，工程有4項重點，包括將既有1.13公里的道路，從路幅7至10公尺拓寬為18公尺，再新闢1公里道路，也設置雙向共4線道及寬約2.5公尺人行道，最後建置共同管溝，清整網路、電信等天空纜線，有助都市景觀再造。

林右昌提到，105市道後續還有二、三期工程，其中蜿蜒路段計畫新北市府已報到國土署，因路型落差大，所提的大圓形方案還要進一步討論，評估哪一方案對大車迴轉、用路人較好，經費可能不只68億。

陳純敬說，105市道路段蜿蜒常發生大車車禍，因此分兩期動工改善，昨天第一期先動工，路段蜿蜒部分2.46公里高低差達180公尺，坡度大，蒐集世界各國案例以環型高架橋梁減緩坡度，預估要68.47億，已將計畫報到中央，計畫在國土署審查中。

新北市工務局說，A3道路是105市道截彎取直的先期工程，市府向中央爭取105市道補助案已經歷時1年多，105市道往北可銜接台64線、台61線及台15線，往南可聯絡國道1號及機場捷運林口站，新工處從2019年起規畫拓寬工程，所需用地的都市計畫變更已審議通過，盼中央加快審查腳步。