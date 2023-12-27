大車翻覆頻傳 台2線74K~76K區間測速

台2線為北海岸、宜蘭與基隆間交通要道，近2年發生12件事故，其中多起是大型車翻覆，新北交通警察大隊昨在道安會報上指出，明年將於74至76公里處建區間測速，預計肇事率能下降13%。道安委員表示贊同，建議科技執法要多建置，也要對駕駛加強宣導。台北區監理所表示，預計明年3月施行高風險駕照定期換照制度，提升交安觀念。

交通部道安資訊平台統計，2021年至2023年9月，台2線共12件事故，其中74至76公里處6件最多、其次為102至103公里處有3件。肇事原因以未注意車前狀況占34.32%最多、駕駛自身因素10.33%、未保持距離8.12%，又以追撞最常見。

一名經常行經台2線的陳姓駕駛表示，該路段常有大車經過，很常遭惡意逼車，為閃避需要先靠邊讓大車先通過，若區間測速可以有效降低車速，是可行的對策。另一名林姓駕駛說，有時會看到趕時間的大車駕駛超越雙黃線超車，險象環生，希望可以有效解決亂象。

交通大隊表示，先前已在龍洞地區85.8至87.5公里處實施區間測速，事故及違規件數均有降低，達到事故少、罰單少目的；另瑞芳地區預計明年建置區間測速設備，地點會邀集地方警分局及相關單位會勘。

交大表示，台2線新北市路段道路環境蜿蜒起伏，大型車多，時有大型車因超速行駛導致失控翻覆，因此規畫區間測速設備，盼能降低事故發生率。科技執法對改善交通有相當程度助益，並以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，而非以取締為主要目標。

會議中，多數道安委員表示，科技執法若有效果，要請警察局多設置；另名委員認為，看起來不只是工程面問題，多數還是駕駛自身問題，需多辦理專案教育訓練；另名委員則建議，可以把閃黃燈號誌改成三色號誌。

台北區監理所表示，現已開辦汽車違規道安講習班次，在道安講習宣導中加強超重、超載項目；對於高風險違規駕駛人，預計明年施行高風險駕照定換制度。