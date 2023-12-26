快訊

黨性高於人性？習近平高調讚毛澤東 父親習仲勛卻曾被他往死裡整

民調網站預測立委總席次 藍營區域立委將接近過半、白不分區有望拿8席

萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年 今「畢業」地方依依不捨

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書
萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書

新北市萬里區長粘雪琴奉獻萬里長達40年，今天度過一個驚喜又難忘的「畢業典禮」，地方依依不捨，粘雪琴在萬里區公所從最基層的課員做起，一路當上財政課長、民政課長、主任秘書到區長，40年都沒有離開過。粘今天紅著眼眶說，「完整的歷練，讓我的人生更圓滿。」

萬里公所同仁、里長聯誼會、調解委員、社區理事長聯誼會今天精心策畫歡送活動，為區長粘雪琴舉辦一場溫馨感人的歡送會。

被市長侯友宜稱為「萬里琴」粘雪琴區長，明年1月退休。她今天說，太感動了，感謝一群被公務員擔誤的十八般武藝全能演藝同仁，為她辦一場感人的歡送會。同仁說「40年都沒離開，空前絕後了吧」。

粘雪琴表示，她「心在萬里，愛在萬里」，愛上萬里的「好山、好水、好人情」，一輩子公務生涯從課員、課長、主任秘書、區長，完整的歷練，讓她的人生更圓滿。今天最後在笑容和擁抱中，她感受攜手走過這一段路的珍貴，暫別萬里她永遠的家，未來是萬里永遠的顧問、永遠的志工。

粘是基隆人，從前台北縣長林豐正時期分發到萬里區公所當課員開始，當時先生林永和也一起在公所擔任村幹事，夫妻倆就此與萬里結下不解之緣，先生10年前先從主秘退休。40年來，她每日往返基隆和萬里間，先後換了5萬車，拿到各項評比的特優獎牌無數。

粘雪琴事必躬親，經常晚上、假日也在跑行程，她說，覺得每天可以在風景區上班是很幸福的。她說，海線觀光已經成熟，她努力再把山線觀光也發展起來讓她最欣慰，爭取萬里成為杜鵑展演基地，辦理繡球花季讓休閒農場、餐廳、觀光人潮興盛，成功把萬里打造為北海岸觀光亮點，讓她最為欣慰。

萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書
萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書
萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書
萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書
萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書
萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年，即將退休，地方依依不捨。圖／取自粘雪琴臉書

萬里 基隆

延伸閱讀

元大銀行認養基隆市公車候車亭 產官合作在地深耕

影／基隆信五路新建友善候車亭元大認養 長者：坐起來舒適

基隆巡佐洩個資買毒給女毒蟲牟利 基檢起訴痛斥「違法亂紀」

中共空飄氣球今凌晨飄進基隆西北方高空

相關新聞

投12億拓寬105市道先期工程 林口A3計畫道路2025年完工

新北105市道不僅串連林口和八里，也是台北港通往來林口工業區的重要通道，但路幅寬度僅7至10米，兩側工廠林立人車爭道。中...

駕駛注意！台2線近2年大車翻覆12次 新北將裝區間測速

新北市交通局今開道安會報，針對台2線常有大型車常有翻覆情況提出改善方案，其中台2線部分近2年發生12件。交通大隊表示，明...

萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年 今「畢業」地方依依不捨

新北市萬里區長粘雪琴奉獻萬里長達40年，今天度過一個驚喜又難忘的「畢業典禮」，地方依依不捨，粘雪琴在萬里區公所從最基層的...

里長反映舊制影響都更 新北9處容積放寬今起上路

新北9處都計區因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率需折減，不少里長都反映如此機制影響都更作業。新北城鄉局表示，...

北市都審簡化流程、精簡範圍明年上路 專案審議至少省50天

台北市長蔣萬安今主持市政會議，通過「台北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」修正案，修正重點為簡化審議流程、精簡審議範...

三寶爸蔣萬安推友善家庭企業 星展、宜得利福利令人羨慕

為推動友善勞動城市，三寶爸的台北市長蔣萬安積極推動「友善家庭企業」政策，北市府今年「北市職場性別平等認證」特別增設「工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。