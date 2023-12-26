萬里區長粘雪琴奉獻萬里40年 今「畢業」地方依依不捨

新北市萬里區長粘雪琴奉獻萬里長達40年，今天度過一個驚喜又難忘的「畢業典禮」，地方依依不捨，粘雪琴在萬里區公所從最基層的課員做起，一路當上財政課長、民政課長、主任秘書到區長，40年都沒有離開過。粘今天紅著眼眶說，「完整的歷練，讓我的人生更圓滿。」

萬里公所同仁、里長聯誼會、調解委員、社區理事長聯誼會今天精心策畫歡送活動，為區長粘雪琴舉辦一場溫馨感人的歡送會。

被市長侯友宜稱為「萬里琴」粘雪琴區長，明年1月退休。她今天說，太感動了，感謝一群被公務員擔誤的十八般武藝全能演藝同仁，為她辦一場感人的歡送會。同仁說「40年都沒離開，空前絕後了吧」。

粘雪琴表示，她「心在萬里，愛在萬里」，愛上萬里的「好山、好水、好人情」，一輩子公務生涯從課員、課長、主任秘書、區長，完整的歷練，讓她的人生更圓滿。今天最後在笑容和擁抱中，她感受攜手走過這一段路的珍貴，暫別萬里她永遠的家，未來是萬里永遠的顧問、永遠的志工。

粘是基隆人，從前台北縣長林豐正時期分發到萬里區公所當課員開始，當時先生林永和也一起在公所擔任村幹事，夫妻倆就此與萬里結下不解之緣，先生10年前先從主秘退休。40年來，她每日往返基隆和萬里間，先後換了5萬車，拿到各項評比的特優獎牌無數。