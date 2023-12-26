議員稱淡海應新設國中 新北教局：113年2月評估出爐

民進黨新北市議員鄭宇恩指出，教育局正進行教育資源評估作業，但明年卻未編設校經費，憂心淡海新市鎮國中等地方要求恐落空；教育局表示，預計113年2月中有初步結果。

鄭宇恩發布新聞稿指出，新北市教育局今年度辦理「新北市行政區教育資源配置評估計畫」，針對淡海新市鎮國中、八里國中遷校以及五股等行政區展開設校評估，但在教局113年未有相關延續性的設校經費，讓人不禁憂心恐落空。

她表示，希望教育局帶著開放的心態面對設校及遷校的需求，針對淡海新市鎮也應該朝新設校來考量，淡水國中遷校絕對不可行，尤其沙崙、大庄、新民及文化里的學齡人口也還在增加，籲勿採遷校影響舊市區就學權益；八里國中遷校更是地方共識，盼教局積極推動。

教育局以訊息說明，目前淡水區及八里區人口成長緩慢，評估教育資源尚屬足夠。關注淡海新市鎮、八里區學生就學需求，持續評估該區整體建設發展及經濟效益，亦委由專業單位進行設校評估，預計113年2月中有初步結果，以符應該區發展實際需求。

教局表示，目前積極提升八里地區在地就學率，111學年度補助八里國中改善校園環境及充實教學設備，提升學校語文實力、加強學生學力及發展多元特色課程等，以打造該校品牌，112學年度亦持續辦理。