歲末送暖過好年 汐止區長送年菜關懷獨居長者
時間過的好快，再一個多月就是農曆過年，歲末年終，汐止區公所準備了年菜要送給區內的獨居老人，汐止區長林慶豐和里長一起將年菜送到長輩家中，閒話家常，讓老人家感到開心又溫暖。
第一站是前往汐萬路的劉伯伯家中，看到這麼多人上門，好開心，話閘子停不了，還和汐止區長林慶豐、拱北里長蘇聰賢分享人生大道理，快樂最重要，再一個多月就是農曆過年，歲末年終，汐止區公所準備了50多份年菜送給區內的獨居老人，接過區長親自送來的年菜，長輩說感覺好貼心。
另外，最近寒流、冷氣團一波接一波，公所也準備了棉被，提醒老人家要記得保暖，而當天汐止區長林慶豐緊接著又和北山里長林徵熊到康寧街送暖，惠美阿姨說，平時一個人住，現在有這麼多人關心，還送年菜來，很感動。
汐止區長林慶豐表示，和里長及替代役一起關心獨居長輩，這幾天天氣非常冷，也帶著棉被以及年菜，給長輩溫暖，很開心老人家都非常健談，大家都聊的很開心，也要特別提醒大家，天氣寒冷，如果要使用電暖爐或熱水器，記得要保持通風，祝福所有長者都健康平安。
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