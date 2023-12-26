貢寮街道路護欄更新 美觀兼具耐用民眾好評
貢寮區北34鄉道靠近鐵路的護欄，因為長期風吹雨淋，加上鐵製材質，早已經生鏽不已，為維護安全，貢寮區公所也全面更新，提供更完善的護欄設施，今（26）日貢寮區區長柯建輝也到場關心完工情形，獲得民眾一片好評。
貢寮區貢寮街北40鄉道經里長及民眾反應護欄嚴重鏽蝕，影響市容及安全性，建議修繕，貢寮區公所考量整體環境美觀及安全性，全段護欄全部重新施作，以混凝土基座加高方式再安裝仿竹護欄，提供更完善的護欄設施。
貢寮區區長柯建輝說，貢寮地區潮濕多雨，硬體設施也容易耗損，這次更新的護欄，施工總長度120公尺，經費90萬，採用混凝土手工仿竹設計，讓護欄看起來不是冷冰冰的，而是融入地方景色，讓護欄耐用又美觀。
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