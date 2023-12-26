淡水綠家園增設施完工啟用 營造優質休憩環境

新北市淡水區沙崙里，在新北市議員陳偉杰爭取經費幫助之下，由淡水區公所將淡海路184巷旁一塊約620平方公尺的綠帶公園增設體健設施，花架以及座椅並且改善入口意象，將整理綠化環境變得更加舒適，打鄰里街角舒適空間。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次要特別感謝新北市議員陳偉杰，為沙崙里來爭取150萬元的經費來增設了五座的體健設施，還有花架涼亭等等，讓沙崙里更美好。

市議員陳偉杰表示，過去這塊綠地廣大，但有許多的灌木遮擋視線，休閒設施不足，在這次改善後，環境變好很多，也希望里民可以多多來使用。另外在啟用現場中華民國紅十字會，也帶了許多的保暖物資，要藉由里長平台來給里內的弱勢民眾相當有愛心。

淡水區公所表示，淡水區淡海路184巷旁沙崙里綠家園內原僅有通行步道與休閒座椅，活動設施較為不足，這裡常常是當地居民休閒聊天的場域，里長期望民眾除一般休憩聊天外，更可增加里民活動休閒設施，故在里長及陳議員偉杰的協助下，由公所規劃不同類型的體健設施，並增設花架、公園燈與公園座椅，另針對整體環境進行綠化植栽，也規劃出綠地草皮，不僅提供一般休閒使用外，也可作為里民活動的理想場所。

淡水區長巫宗仁表示，感謝議員及里長的支持及努力，後續公所除持續推動改善更新轄內體建設施，並提供民眾更好更完善及更多元的休憩及活動空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。