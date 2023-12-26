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淡江大橋工程超前達56% 洪孟楷盼早日完工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
立法院交通委員會前往淡水地區針對淡北道路工程與淡江大橋進行二處實地現勘，立委洪孟楷將監督施工單位克服缺工缺料，落實早日完工。 圖／紅樹林有線電視提供
立法院交通委員會前往淡水地區針對淡北道路工程與淡江大橋進行二處實地現勘，立委洪孟楷將監督施工單位克服缺工缺料，落實早日完工。 圖／紅樹林有線電視提供

立法院交通委員會舉辦考察行程，由立委洪孟楷擔任主席，昨(25)日前往淡水地區針對淡北道路工程與淡江大橋進行二處實地現勘，聽取施工簡報及工程經費概況。在考察淡江大橋，一行人到淡水河面上施作中的工區，從現有60公尺高度的淡江大橋主橋墩底部，掌握到整體淡江大橋工程進度已達56%，進度超過預計期程。

立委洪孟楷表示，淡江大橋工程進度，超過預期除了達到56%進度之外，未來主橋墩還將有2/3高度透過工程作業一步一步堆疊到位，將監督施工單位克服缺工缺料，落實早日完工，完成這項中華民國指標性的重大工程。

對此交通部政務次長陳彥伯表示，淡江大橋不只是進度超前，更會朝向在民國114年底來完工通車，而今年初所遇到的缺工問題，目前也都解決。對此新北市議員也到場來關心大橋的施工狀況。

立委洪孟楷與各單位並對新北淡水跨年迎接2024煙火預備作業再表示關心，透過進一步報告更掌握在當天，將會有河面上的平台船隻，在晚間8點23分施放河中央的歡慶煙火，地方公車與輕軌也已預備好煙火觀賞人潮的疏運作業；新北副市長朱惕之更表示，當日的淡水河煙火將會是全台跨年率先所施放，更歡迎各界先來新北看完煙火後，再去台北市看煙火，享受單日雙北煙火的跨年體驗。

淡水河 淡江大橋 洪孟楷

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