淡江大橋工程超前達56% 洪孟楷盼早日完工

立法院交通委員會舉辦考察行程，由立委洪孟楷擔任主席，昨(25)日前往淡水地區針對淡北道路工程與淡江大橋進行二處實地現勘，聽取施工簡報及工程經費概況。在考察淡江大橋，一行人到淡水河面上施作中的工區，從現有60公尺高度的淡江大橋主橋墩底部，掌握到整體淡江大橋工程進度已達56%，進度超過預計期程。

立委洪孟楷表示，淡江大橋工程進度，超過預期除了達到56%進度之外，未來主橋墩還將有2/3高度透過工程作業一步一步堆疊到位，將監督施工單位克服缺工缺料，落實早日完工，完成這項中華民國指標性的重大工程。

對此交通部政務次長陳彥伯表示，淡江大橋不只是進度超前，更會朝向在民國114年底來完工通車，而今年初所遇到的缺工問題，目前也都解決。對此新北市議員也到場來關心大橋的施工狀況。

立委洪孟楷與各單位並對新北淡水跨年迎接2024煙火預備作業再表示關心，透過進一步報告更掌握在當天，將會有河面上的平台船隻，在晚間8點23分施放河中央的歡慶煙火，地方公車與輕軌也已預備好煙火觀賞人潮的疏運作業；新北副市長朱惕之更表示，當日的淡水河煙火將會是全台跨年率先所施放，更歡迎各界先來新北看完煙火後，再去台北市看煙火，享受單日雙北煙火的跨年體驗。