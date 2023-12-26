投12億拓寬105市道先期工程 林口A3計畫道路2025年完工

新北105市道不僅串連林口和八里，也是台北港通往來林口工業區的重要通道，但路幅寬度僅7至10米，兩側工廠林立人車爭道。中央與新北共同開闢A3計畫道路，拓寬原有車道至18米、設置雙向共4線道及人行道今早動土，預計2025年4月完工。行政院長陳建仁說，A3道路可解決中湖路交通壅塞問題，銜接八里台北港、及淡江大橋至淡水。

陳建仁今與內政部長林右昌、新北副市長陳純敬出席A3計畫道路動土典禮，陳致詞說，林口是新北北部地區的交通及產業樞紐，銜接八里台北港、及淡江大橋至淡水，既有的中湖路幅寬度不足，有人車爭道及中華路與中湖路口夾角過大造成大車轉向不佳，這次工程總經費12.58億，由國土署補助5.8億，市府自籌6.7億，預計2025年完工，盼能如期如質如實完成。

林右昌說，A3計畫道路拓寬及新闢工程，從新北市林口區後湖路至中華路與文化北路二段交叉口，工程有4項重點，第一將既有1.13公里的道路，從路幅7至10公尺拓寬為18公尺，第二再新闢1公里道路，第三設置雙向共4線道及寬約2.5公尺的人行道，最後建置共同管溝，清整網路、電信等天空纜線，有助整體都市景觀再造。

林右昌提到，105市道後面還有二、三期工程，其中蜿蜒路段計畫新北市府已報到國土署，但因路型落差大，所提的大圓形方案還需進一步討論，看哪些方案對大車迴轉、用路人比較好，透露經費可能不只68億，且原則上中央都會支持計畫道路，後續會跟新北市府討論研究。

陳純敬說，由於105市道路段蜿蜒常發生大車車禍，因此分兩期動工改善，今日第一期先動工，路段蜿蜒部分2.46公里高低差達180米，坡度太大，因此搜集世界各國案例以環型高架橋梁減緩坡度，預估需68.47億，並已將計畫報到中央，計畫在國土署審查中。