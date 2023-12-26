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駕駛注意！台2線近2年大車翻覆12次 新北將裝區間測速

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
交通大隊先前已在龍洞地區85.8K至87.5K實施區間測速，至今事故及違規均有降低。圖／新北交通大隊提供
交通大隊先前已在龍洞地區85.8K至87.5K實施區間測速，至今事故及違規均有降低。圖／新北交通大隊提供

新北市交通局今開道安會報，針對台2線常有大型車常有翻覆情況提出改善方案，其中台2線部分近2年發生12件。交通大隊表示，明年將於74至76K處建置區間測速，預計會下降肇事率13%。新北道安委員均表示贊同，但除科技執法外，也須對駕駛宣導。台北區監理所表示，現已開辦汽車違規道安講習班次，在道安講習宣導加強超重、超載等。

根據交通部道安資訊平台統計，2021年至2023年9月止，台2線共發生12件，其中74至76K處高達6件最多、其次為102至103K共3件。肇事原因以未注意車前狀況占34.32%最多、駕駛自身因素10.33%、未保持車前距離8.12%，其中又以追撞最多。

一名經常行經台2線的陳姓駕駛表示，這條路段常有大車經過，且很常遭惡意逼車，為了閃避需要先靠邊讓大車先通過，若區間測速可以有效降低車速，未嘗不是件壞事。另一名林姓駕駛則說，有時會看到一些趕時間的大車駕駛會超越雙黃線超車，險象環生，希望可以有效解決。

交大表示，先前已在龍洞地區85.8K至87.5K實施區間測速，至今事故及違規均有降低，達到事故少罰單少目的；另瑞芳地區預計明年建置區間測速設備，地點會邀集地方分局及相關單位辦理會勘。

交大表示，台2線為北海岸、宜蘭與基隆間重要交通要道，新北市的路段道路環境蜿蜒起伏，且行經之大型車多，時有大型車因超速行駛導致失控翻覆的事故發生，因此規畫區間測速設備，期降低事故，科技執法對改善交通有相當程度助益，並以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，而非以取締為主要目標。

會議中，多數道安委員均贊同設置測速，表示科技執法若有效果，要請警察局要多設置；另一名委員認為，看起來不只是工程面問題，多數還是駕駛自身問題，需要多辦理專案教育訓練；另一名委員則建議，也可以把閃黃燈號誌改成三色號誌。

台北區監理所表示，現已開辦汽車違規道安講習班次，並在道安講習宣導中加強超重、超載等部分；另對於高風險違規駕駛人，預計明年3月施行高風險駕照定換制度，以利加強駕駛人交安觀念。

新北市交通局今開道安會報，針對台2線常有大型車常有翻覆情況提出改善方案。記者張曼蘋／攝影
新北市交通局今開道安會報，針對台2線常有大型車常有翻覆情況提出改善方案。記者張曼蘋／攝影
2021年至2023年9月止，台2線共發生12件翻覆意外，也常發生大車為了超速跨越雙黃線。圖／新北交通大隊提供
2021年至2023年9月止，台2線共發生12件翻覆意外，也常發生大車為了超速跨越雙黃線。圖／新北交通大隊提供

測速

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