台北跨年晚會啟動噪音監測 里長怨：彩排要唱不唱很頭痛

台北2024跨年晚會周日登場，不只台北101煙火秀，還有一整晚音樂饗宴，預期超過10萬名國內外民眾共襄盛舉，工作人員昨起加緊腳步在北市府前架設舞台。環保局將於彩排啟動跨年晚會噪音專案監測至活動結束。里長無奈地說，演唱會一天還好，最可怕是前3天就開始的彩排，「要唱不唱，唱一句又要從頭，聲音忽高忽低，真的頭很痛。」

跨年晚會從晚間一路至凌晨，環保局坦言難免會影響鄰近居民，今年同樣於活動前向主辦單位說明法令規定，彩排期間派員測試及音量調節，活動中也派員進駐監測活動噪音至晚會結束，若量測音量超過管制標準，即依法告發並通知晚會現場工作人員立刻調降音量。

環保局統計，近3年跨年活動彩排到表演結束接獲噪音陳情與超出管制標準告發件數，分別是2021年33件、11件，2022年15件、4件，2023年21件、3件。民眾若受到噪音影響，可撥打市民當家熱線1999通報，環保局將盡速處理。

信義區興隆里長吉娃斯‧吉果表示，多年來針對跨年周遭的交通、垃圾問題，經常與市府討論，並且有相關解決方案，「演唱會舉辦一天其實還好」，最可怕的是前3天就開始的彩排。

吉娃斯‧吉果形容，彩排每次要唱不唱、唱一句又要從頭，「聲音忽高忽低，居民真的頭很痛。」曾在軍中擔任司儀的她認為，登上舞台就是要做好完整準備，直接上場，「要試音的話就先到錄音室」，至今都還沒討論出解方。

另一方面，今年完工啟用的大巨蛋也配合跨年，延長亮燈打造「光環境」，陪伴民眾散場，並引導民眾到東區商圈。東區商圈發展協會理事長韓修和說，店家已經摩拳擦掌備貨，預計今年會比往年50萬人次再多些。

韓修和說，今年的跨年只有3天連假且12月31日是周日，推估大多數民眾會待在台北市過節，東區店家為此延長營業時間到凌晨3、4點，要讓跨年完後的遊客有地方歇腳，同時帶動商機。

跨年晚會當天人潮眾多，衛生局規畫在市府1樓東區大廳市民服務中心（1號醫護站）設置傷病患留觀區，活動場地周邊則設立7站醫護站。