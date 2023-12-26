北流明年續辦圓夢舞台！素人享有明星待遇 知名樂手幫伴奏

台北流行音樂中心日前舉辦「金舞台圓夢大歌廳」，邀請業界知名樂手老師伴奏、專業舞者、視覺動畫師，以及專業梳化，替奪下歌唱大賽的前四名選手打造巨星登北流演出，就連南港區公所也盼明年能攜手擴大舉辦。北流董事長黃韻玲說，希望能延續並擴大影響力，用音樂感動更多的人。

北流在9月時先舉辦「金舞台歌唱大賽」，設籍在南港居民都能報名參加，活動邀請到黃韻玲、金曲歌王許富凱及資深音樂人薛忠銘擔任評審，從數百位素人參賽者，挑選出前四強，再舉辦圓夢大歌廳演唱會。

此次活動前宣傳絲毫不馬虎，安排前四強區長獎的黃亭諭、季軍鄭兆佑、亞軍72歲的林明進，以及冠軍涂文馨進棚拍攝沙龍照，並將照片輸出成大型窗貼，張貼於北流文化館外牆，同時參考電台藝人台呼模式，錄製文化館「報時口號」，準點於大廳播放。

北流找來專業幕前幕後人員打造圓夢舞台，替冠軍的涂文馨準備登台的紀錄片，還找來先生與兩位孩子鼓勵打氣。演出最後，四位演出者、黃韻玲與邵大倫合唱「掌聲響起」，演出者感動表示，從沒想過能站在這裡，北流給了很大的舞台。

黃韻玲大讚，演出精采，完全不輸專業演唱會，她也感性地說，哼哼唱唱一段旋律，幾乎是所有人的日常，希望每個愛唱歌的人，都能在北流找到屬於他們的舞台。