北市2050年增109公頃公園 台北體感降溫2度

台北市長蔣萬安就職滿周年，工務局推出友善道路智慧管理、安全永續生態的水岸城市及多元綠資源碳匯綠森活3大主軸政策。工務局說，未來每年以開闢1公頃公園綠地為目標，2050年北市將可新增約109公頃公園面積，將可增加935公噸固碳量，台北體感降溫2度。

針對友善道路智慧管理部分，北市工務局表示，今年度已完成路面更新面積約171萬5346平方公尺，總計532條；更新及拓寬54條人行道、新設11條實體分隔人行道、改善10所學校周邊人行道、改善及新設約372個無障礙斜坡，並已完成人行道透水鋪面2萬814平方公尺。

面對氣候變遷及高度都市化影響，工務局推動各項防洪排水工程，包括士林官邸滯洪池新建工程滯洪體積約1萬1000立方公尺；為強化北市抽水站抽排及備援能力，大龍抽水站擴建工程提升總抽水量達16cms。

為避免建物受洪災威脅，工務局自明年1月1日起，規範公共建築基地高程防洪基準線不得小於30公分設計標準。2030汙水可完全自主處理，目前建設民生、濱江及社子島水資源再生中心三級處理廠，其中民生水資中心每日可處理4萬噸生活汙水，將於明年底試運轉。

在多元綠資源碳匯綠森活部分，工務局經藉由增加遮蔭與植樹，為台北體感降溫2度。今年已針對公園樹木、行道樹木展開健檢，全市行道樹數量約為9.4萬株，其中5%為高風險樹木，將再進一步運用精密儀器檢測評估，並追蹤健檢結果及採取緩解措施。

工務局指出，今年還新建5處公園綠地，面積約1.4公頃，公園、綠地、兒童遊戲場及廣場已開闢率達76.3%，每人享有公園、綠地面積為7.36平方公尺。社子島地開發預計新闢約81公頃公園，加上每年以開闢1公頃公園綠地為目標，至2050年北市將可新增約109公頃公園面積，將可增加935公噸固碳量，持續邁向淨零碳排目標。