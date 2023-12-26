北流金舞台替素人圓歌手夢 將逐步擴大舉辦

台北流行音樂中心舉辦首屆「北流金舞台歌唱大賽」，發掘南港區好聲音，並替前4強舉辦專屬演唱會，北流考量活動回饋良好，明年將擴大舉辦，有望讓內湖區民也能參與。

肩負打造音樂搖籃使命，台北流行音樂中心今年首度辦理金舞台歌唱大賽，吸引126組南港區民參賽，經過海選、複賽、決賽等重重關卡後，誕生4名好手，分別為冠軍涂文馨、亞軍林明進、季軍鄭兆佑及區長獎黃亭諭。

北流在23日舉辦「金舞台圓夢大歌廳」，找來廣播金鐘獎得主邵大倫主持、業界知名樂手伴奏、專業舞者與梳化，還安排4名素人進棚拍攝沙龍照，並貼在北流文化館外牆宣傳，打造明星規格的專屬演唱會。

4人一一上台獻唱後，在活動尾聲齊聚合唱經典歌曲「掌聲響起」，動人氣氛讓北流董事長黃韻玲及邵大倫都加入。黃韻玲分享，哼哼唱唱一段旋律幾乎是所有人的日常，她希望每個愛唱歌的人都能找到屬於自己的舞台，也希望藉由這場活動，鼓勵更多人勇敢追夢。

北流表示，此次活動用4個人的夢想串起一群人，為了延續這樣的影響力、用音樂感動更多人，明年將擴大辦理「金舞台」系列活動，除邀請更多人參與，也希望逐步放寬參賽資格，預計從內湖區開始拓展。