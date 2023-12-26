陽明山住6-6案 環團籲市府別放水

台北市40多年前都市計畫檢討時，將陽明山在內的25處保護區變更為住宅區，其中住6-6（原美軍電台附近）是陽明山6個保變住案中第一個走開發程序案，不過該案走了20多年，市府2020年要求重辦環評，開發商不服，提訴願及訴訟，日前北高行判決北市府勝訴，環團昨也赴市府大樓前陳情並提出6訴求，呼籲開發商重辦環評，市府也該重新檢討山坡地開發政策。

環團、陽明山周邊居民昨赴北市府一樓舉行記者會，並高喊「柯市府守住、蔣萬安別放水」、「守住陽明山、蔣萬安有責任」等口號，周邊居民肯定北高行這次的判決結果，但也呼籲原告台北市士林區住6-6自辦市地重畫區重畫會放棄上訴、重辦環評，更要求台北市府檢討山坡地開發政策。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，陽明山過去曾發生多起土石流災情甚至活埋慘案，歷經多次司法判決與監察院糾正、調查該案若還守不住，未來其他山坡地不當開發案恐也很難守住。環團也認為，該案有部分土地是台新建築經理公司，台新集團與新光集團目前正討論合併，呼籲新光集團第三代的民眾黨副總統候選人吳欣盈應表態。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉也提到，當初環評開發承諾自設汙水處理場處理廢汙水，但後來因預定地平均坡度超過30%，反將汙水處理責任丟給負擔已極為沉重的迪化廠，運輸跨越大半個台北市，恐在運輸途中影響民生用水，呼籲開發商也應依當初承諾自設汙水處理場。

此外，目前除6-6案，陽明山保變住6-5案目前也有廠商正爭取開發，昨天也有住在保變住6-5案居民控訴，廠商用哄騙方式強迫居民簽同意書，居民也擔心，未來開發後若人潮搬進，可能造成周邊交通堵塞更嚴重，「孩子都沒辦法回家吃晚飯」，昨天也跳出來陳情，要求開發商若開發也應規畫替代道路。