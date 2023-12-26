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老深坑廳周末落成 地方盼成為新地標
位於新北市深坑老街的舊深坑分駐所閒置多年，市府前年拆除前棟建物，打造成休憩廣場，後棟建物「老深坑廳」今年3月動工，近期剛完工，本周末將落成。深坑區公所預告，未來該處不只是展覽空間，會有團隊進駐，帶動地方發展。
新北城鄉局表示，透過跨局處合作，推動舊深坑分駐所空間活化，外觀參考昔日深坑廳廳舍的樣貌做修復，內部空間改造成多功能的交誼空間及工作坊。
深坑區公所主秘沈心怡說明，近來不少團隊詢問如何進駐場館空間，本月30日將舉辦揭牌，邀民眾「看展、聽戲曲、玩傳藝、喝茶品咖啡」，空間將結合展演、青創，也融合深坑特色。
深坑區深坑里長黃建強指出，昔日整個大文山行政區名稱就是「深坑廳」應該強化宣傳，讓居民及遊客能了解這段歷史，期盼「深坑紅樓」成為新地標，經營團隊能與地方友善互動，讓遊客到深坑不只是走訪老街，還能探索歷史。
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