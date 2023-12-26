第2捷開案簽約 三鶯線三峽站 打造萬坪捷運宅

繼捷運三鶯線三峽站出入口2開發案上周簽約，三峽站出入口1捷運開發案緊接著在昨天簽約，新北市副市長陳純敬見證，新北捷運局長李政安、將捷集團董事長林嵩烈簽署投資契約，開發計畫將與三峽站出入口1共構，興建地下2層、地上14層，總樓地板面積約1萬坪的捷運住宅大樓，並規畫145坪公益設施空間作為公托日照中心，預估投資金額約27億元，預計2029年完工。

陳純敬表示，三鶯線三峽站共2個出入口，三峽站作為三鶯線第一宗招商成功聯開案，是新北捷運的重要里程碑。出入口1捷運開發基地約1845坪，規畫興建2棟地上14層、地下2層的捷運住宅大樓，地面層將設置145坪公共托老日照中心，提供多元服務機能，打造到站即到家的捷運共構宅。

陳純敬指出，三鶯線為擴大北桃都會生活圈的重要捷運路線，高架橋梁已在24日合龍，持續朝2025年完工目標努力，未來三鶯地區至台北市通勤將減少20分鐘。

新北市捷運局表示，三鶯線全線有7處開發基地，繼三峽站成功招商後，將持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、台北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額、引入1.3萬個居住人口，吸納北北桃都會生活區就業以及居住人口。