淡北道路經費暴增 新北盼中央支持

立委昨天偕交通部官員考察淡北聯外道路工程、淡江大橋施工進度。淡北道路連接新北淡水、台北北投，居民盼了27年，去年7月完成廠商評選，預算比原規畫多出40億，立委洪孟楷要求經費仍要按照原比率分攤，「中央不能賴皮說不給就不給，難不成要留給下一任政府核定？」交通部政務次長陳彥伯強調，中央態度是全力支持，已收到市府公文，近日將報請行政院核定

淡北道路是淡水居民引頸期盼的救命道路，從環評、核定到決標一波三折，1996年開始規畫，歷經環團抗議、中央卡關、工程2次流標等波折，工程終在今年7月底決標，明年元旦動工，預計5年半完工。立院交通委員會昨赴淡水視察，新北市副市長朱惕之表達，因物價上漲導致經費增加，盼中央盡快核定修正計畫，讓工程順利推動。

另，中正東路一段及淡金路口、關渡大橋前的民權路將從3車道縮減成2車道，每天上午6時至8時往台北市區車流量大，地方憂心車道縮減長達2、3年，建議北捷將班次加密，減緩交通衝擊。

議員蔡錦賢建議工程分段動工縮短工期，議員陳偉杰說，台北市民代持不同聲音，呼籲中央應負起協調責任，不應丟給地方處理。

對外界質疑「卡侯」，民進黨議員鄭宇恩說，中央絕無所謂「卡侯」，雙北一起交通評估，台北市居民一直不希望蓋淡北道路，後續中央以關渡新橋能分流新北湧入台北的車潮，才讓北市妥協，呼籲藍營民代別「拿著中央資源罵中央不厚道」。

陳彥伯表示，去年8月行政院前院長蘇貞昌曾經說明中央支持淡北道路計畫，去年也核定總經費增加至73.4億。此外，交通部也持續與台北市溝通，如果後續有需要交通部出面協調願意再幫忙。

至於市府盼中央再補助，陳彥伯說，中央會全力支持淡北道路，後續經費增加有其審核程序，公文已在交通部，會趕在本周彙整新北市府意見報請行政院核定。

新北工務局長祝惠美指出，新北市交維計畫已獲核定，範圍包括淡金路和中正東路口、民權路等路段。北市路段交維計畫，近期將提送北市府審查，待北市審查過後才會進場施作，會滾動式檢討交維措施。