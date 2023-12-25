北市113年增4處科技執法 內科2路口未淨空將開罰

配合內科交通安全改善計畫，台北市警察局交通警察大隊今天表示，北市目前共計啟用34處科技執法設備，明年元旦起將新增4處路口科技執法，內科2路口未淨空將開罰。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為維護交通秩序及減少員警執法風險，民國108年起開始推動科技執法，並運用科技設備取締交通違規，北市目前共啟用34處科技執法設備。

為持續維護交通安全及配合內科交通安全改善計畫，交通警察大隊指出，經分析、篩選多事故路口，已擇定「民權東路與舊宗路、行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」、「南京東路與建國北路口」及「忠孝東路與敦化南路口」等4處地點建置科技執法設備，預計明年元旦起正式啟用。

交通警察大隊表示，科技執法將針對「車輛不停讓行人、闖紅燈、未依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛」等違規項目，以「多行向、多功能」科技設備偵測取締。

其中，「民權東路與舊宗路、行忠路口」及「港墘路與堤頂大道口」等2處內科地區易壅塞地點，交通警察大隊指出，規劃「路口未淨空」違規取締，以維持路口淨空與暢通，促進內科交通順暢。

交通警察大隊表示，鄰近忠孝東路、敦化南路口的「敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口」因道路狹小，加上鄰近學校、餐廳、百貨公司等，人車通行量大，若車輛進入路口未確實停讓，將提高事故發生風險。

警方將配合中央推動「無號誌路口停讓」政策，於此巷口西往東方向增加「行經設有停車再開標誌的交岔路口不依規定停讓」科技偵測功能，運用人工智慧（AI）辨識未停車再開行為。

交通警察大隊指出，上述若有違規者，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款「行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」規定舉發。

今天適逢台北市長蔣萬安上任滿週年，台北市警察局也透過新聞稿表示，蔣萬安力挺警方打擊不法，其任內治安都在平穩中朝好的方向邁進，各項評比都展現亮眼成績單。

市警局舉例指出，在國際網站評比部分，知名統計網RankingRoyals的2023年「世界最安全城市」排行榜，台北市在全球424個城市中，獲得第4名；全球犯罪指數資料庫網站Numbeo的「安全指數」評比，在全球416個城市中，北市也獲得第3名殊榮。

此外，國內天下雜誌2023年施政力調查部分，台北市在「犯罪指標案件破獲率」獲評第1名；遠見雜誌2023年施政滿意度調查「無論晝夜都安全的城市」部分，北市同樣奪冠。

市警局表示，北市今年全般刑案、暴力犯罪、竊盜犯罪破獲率都是六都之冠；在防制幫派、緝毒、打詐、識詐宣導、攔阻詐騙金額都成效卓著，均獲內政部警政署評比為六都之首的佳績。

另外，「數位科技戰情中心」今年3月在蔣萬安的揭牌後正式啟用，市警局指出，開啟北市「科技警政」嶄新篇章，未來將持續掃黑、打詐及緝毒，並將強化科技偵查量能、跨域合作攔詐及建置AI智慧巡邏系統等精進措施，以提升員警打擊犯罪能量。