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寒冬送暖 普慈共修會捐助東北角17校聖誕禮物

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
台北市普慈共修會到瑞芳國中，捐贈東北角17間學校健康中心醫療耗材費及清寒學子的獎助學金。 圖／觀天下有線電視提供
台北市普慈共修會到瑞芳國中，捐贈東北角17間學校健康中心醫療耗材費及清寒學子的獎助學金。 圖／觀天下有線電視提供

台北市普慈共修會理事長葉展慈和顧問蔡家福率領共修會的成員共計16位，於今(25)日聖誕節當天到瑞芳國中，帶來豐富的聖誕禮物，包含球鞋、口罩、襪子、衛生紙等生活必需品，也捐贈東北角17間學校健康中心醫療耗材費及清寒學子的獎助學金。

台北市普慈共修會捐贈物資給瑞芳區中小學，包括瑞芳國小、義方國小、瑞亭國小、瑞濱國小、九份國小、鼻頭國小、雙溪國小、柑林國小、平溪國小、十分國小、和美國小、貢寮國小、貢寮實中、平溪國中、欽賢國中、瑞芳國中、雙溪高中等17間中小學，近500位的弱勢學子受惠。

普慈共修會理事長葉展慈表示，因深受瑞芳國中的辦學認真及無私付出所感動，同時也看到瑞芳地區弱勢學子們的需求，因此募集各界善心物資，促成普慈共修會寒冬送暖，已經連續舉辦第七年，很感謝東北角學校師長對於教育英才所做得努力。

瑞芳國中校長許憶雯說，瑞芳分區地屬偏鄉，弱勢學生居多，還盼各界伸出援手，多一點關心、多一點愛心，幫助偏鄉弱勢學子，培育未來台灣棟樑人才。

瑞芳 貢寮 平溪

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