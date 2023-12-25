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東北角大小朋友喜遊新北耶誕城 市議員攜手客運業者促成

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
市議員林裔綺第六度攜手台北客運，帶著東北角9所學校小朋友，更首度邀請瑞芳老人會及澳底志工隊的長者，一起前進新北耶誕城，共創祖孫回憶。 圖／觀天下有線電視提供
市議員林裔綺第六度攜手台北客運，帶著東北角9所學校小朋友，更首度邀請瑞芳老人會及澳底志工隊的長者，一起前進新北耶誕城，共創祖孫回憶。 圖／觀天下有線電視提供

新北市耶誕城是在歲末萬眾矚目的活動，也是偏鄉孩子到新北耶誕城與家人、耶誕老人同樂成為孩子們年末最大的願望，今年市議員林裔綺第六度攜手台北客運，帶著東北角9所學校小朋友，更首度邀請瑞芳老人會及澳底志工隊的長者，一起前進新北耶誕城，共創祖孫回憶。

市議員林裔綺表示，很感謝台北客運公司協助，讓東北角的孩子和家長可以到新北耶誕城共同享受快樂的耶誕城氣氛，今年更首度邀請瑞芳老人會及澳底國小志工隊的長者，創造最好的親子活動回憶。

台北客運公司總經理李建文說，很感謝東北角民眾對公司的支持和肯定，能促成孩子和家長們有不一樣的耶誕城親子活動、建立親子的情誼、創造家庭幸福感也是公司的經營目標，幾年來每每看到參加耶誕城親子遊，孩子們滿滿的笑容，就覺得公司的協助是很值得的。

鼻頭國小校長李延昌還表示，東北角學校以小校居多、這幾年透過策略聯盟校群運作，更感謝市議員林裔綺長期對於偏鄉教育的關心，結合台北客運讓大小朋友也可以到新北耶誕城感受氣氛，創造屬於他們的回憶。

瑞芳區老人會理事長黃茂峻說，偏鄉地區的長者要到板橋參加新北耶誕城實屬不易，這次感謝市議員林裔綺與台北客運的協助，讓老人會的長輩也可以專車到耶誕城，和東北角的學子一起體驗濃濃的過節氣氛。

瑞芳 親子

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