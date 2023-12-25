淡水藝術家有巧思 用海廢打造重生聖誕樹
淡水滬尾藝文休閒園區中的鬱金香酒店大廳，展出的這一棵聖誕樹可是非常不一樣，由藝術家許春益使用許多的海洋廢棄物及浮球，加上創意發想，搭配滬尾藝文休閒園區，以綠建築及永續共同理念的支持下，將這棵聖誕樹呈現在大家眼前。
藝術家許春益表示，由於滬尾藝文休閒園區，今年推動米粉寮溪復育計畫，為環境付出許多，也受到園方邀請，將一些工廠所不要的廢棄材料，當作樹誕樹的主要元素，還使用了海洋廢棄物浮球來做為妝飾，打造複合媒材組合為環境永續創造出不一樣的聖誕樹。
許春益藝術家其實是一位扎根在淡水的美髮師，同時也是一位藝術創作者，喜歡在大自然當中找尋靈感，多年來使用廢棄物來進行創作，希望用最簡單的方式，最獨特的媒材，創作出與眾不同的聖誕樹，不僅是美化人生，還可以將環境永續理念，透過歡樂的節慶傳遞到每個人身上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言