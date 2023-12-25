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淡水藝術家有巧思 用海廢打造重生聖誕樹

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
藝術家許春益使用許多的海洋廢棄物及浮球，加上創意發想，將這棵聖誕樹呈現在大家眼前。 圖／紅樹林有線電視提供
藝術家許春益使用許多的海洋廢棄物及浮球，加上創意發想，將這棵聖誕樹呈現在大家眼前。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水滬尾藝文休閒園區中的鬱金香酒店大廳，展出的這一棵聖誕樹可是非常不一樣，由藝術家許春益使用許多的海洋廢棄物及浮球，加上創意發想，搭配滬尾藝文休閒園區，以綠建築及永續共同理念的支持下，將這棵聖誕樹呈現在大家眼前。

藝術家許春益表示，由於滬尾藝文休閒園區，今年推動米粉寮溪復育計畫，為環境付出許多，也受到園方邀請，將一些工廠所不要的廢棄材料，當作樹誕樹的主要元素，還使用了海洋廢棄物浮球來做為妝飾，打造複合媒材組合為環境永續創造出不一樣的聖誕樹。

許春益藝術家其實是一位扎根在淡水的美髮師，同時也是一位藝術創作者，喜歡在大自然當中找尋靈感，多年來使用廢棄物來進行創作，希望用最簡單的方式，最獨特的媒材，創作出與眾不同的聖誕樹，不僅是美化人生，還可以將環境永續理念，透過歡樂的節慶傳遞到每個人身上。

聖誕樹 廢棄物 淡水

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