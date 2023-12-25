淡水海關碼頭超Q龍屁屁 藝術裝置迎接龍年

為迎接新年，淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」延續以以裝置藝術在海關碼頭發揮創意，今年第三年打造全台灣唯一被窗戶卡住的《屁屁龍》藝術裝置，活動還包括了玩古蹟、逛市集、聽音樂和看煙火相當豐富。

光映淡水第一年以《屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿》打響名號，第二年則是以《喵屁卡關》受到貓奴的熱烈歡迎。淡古館長黃麗鈴表示，今年主題延續以往的幽默風格，同時結合生肖年，推出全新企劃, 屁屁龍》藝術裝置，更吸引許多民眾拍照打卡。

古博館表示，以當年馬偕搭乘的「海龍號」載著可愛的《屁屁龍》到淡水迎接龍年，展開東西方的深度交流，並把淡水海關碼頭搖身一變成為「星光恐龍的秘密基地」，陪廣大的恐龍迷迎龍年，為故事主軸，主打藝術裝置《屁屁龍》有Ｑ版三角龍、劍龍與暴龍正在洋樓上演搶蛋戲碼，拍照人龍不斷。還有許多恐龍也會在淡水河岸邊出沒，並在古蹟各個角落，介紹歷史小故事，搭配欣賞「閃耀新北圈起1314跨河煙火」及推出中、英語古蹟走讀，一起迎接2024年。