快訊

屏縣議長周典論涉違反正副總統選罷法 屏檢今晚向法院聲押

中研院學者生前險遭詐房慘失神智 千萬元黑膠輾轉贈國圖

柯文哲農地違規 陳佩琪秀已繳納3.4萬元補稅單

淡水海關碼頭超Q龍屁屁 藝術裝置迎接龍年

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」延續以以裝置藝術在海關碼頭發揮創意，今年第三年打造全台灣唯一被窗戶卡住的《屁屁龍》藝術裝置。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」延續以以裝置藝術在海關碼頭發揮創意，今年第三年打造全台灣唯一被窗戶卡住的《屁屁龍》藝術裝置。 圖／紅樹林有線電視提供

為迎接新年，淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」延續以以裝置藝術在海關碼頭發揮創意，今年第三年打造全台灣唯一被窗戶卡住的《屁屁龍》藝術裝置，活動還包括了玩古蹟、逛市集、聽音樂和看煙火相當豐富。

光映淡水第一年以《屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿》打響名號，第二年則是以《喵屁卡關》受到貓奴的熱烈歡迎。淡古館長黃麗鈴表示，今年主題延續以往的幽默風格，同時結合生肖年，推出全新企劃, 屁屁龍》藝術裝置，更吸引許多民眾拍照打卡。

古博館表示，以當年馬偕搭乘的「海龍號」載著可愛的《屁屁龍》到淡水迎接龍年，展開東西方的深度交流，並把淡水海關碼頭搖身一變成為「星光恐龍的秘密基地」，陪廣大的恐龍迷迎龍年，為故事主軸，主打藝術裝置《屁屁龍》有Ｑ版三角龍、劍龍與暴龍正在洋樓上演搶蛋戲碼，拍照人龍不斷。還有許多恐龍也會在淡水河岸邊出沒，並在古蹟各個角落，介紹歷史小故事，搭配欣賞「閃耀新北圈起1314跨河煙火」及推出中、英語古蹟走讀，一起迎接2024年。

淡水河 古蹟博物館 恐龍

延伸閱讀

路況不熟釀禍？淡水女開車突左轉 擦撞輕軌車廂

日本將簡化入境審查與海關檢查手續 羽田機場明年1月搶先試行

淡水新民里共餐吃湯圓 長者溫馨團聚慶冬至

淡水警尋回遭竊腳踏車 美傳教士：更愛台灣了

相關新聞

地方盼「深坑紅樓」成新地標 舊深坑分駐所完工將揭牌

位於新北深坑的舊深坑分駐所園區多年未修繕，新北近年力推整建，廣場落成後廣受好評，主建物「深坑廳」本周將落成典禮。地方耆老...

淡水藝術家有巧思 用海廢打造重生聖誕樹

淡水滬尾藝文休閒園區中的鬱金香酒店大廳，展出的這一棵聖誕樹可是非常不一樣，由藝術家許春益使用許多的海洋廢棄物及浮球，加上創意發想，搭配滬尾藝文休閒園區，以綠建築及永續共同理念的支持下，將這棵聖誕樹呈現在大家眼前。

淡水海關碼頭超Q龍屁屁 藝術裝置迎接龍年

為迎接新年，淡水古蹟博物館年度品牌活動「光映淡水」延續以以裝置藝術在海關碼頭發揮創意，今年第三年打造全台灣唯一被窗戶卡住的《屁屁龍》藝術裝置，活動還包括了玩古蹟、逛市集、聽音樂和看煙火相當豐富。

蔣萬安就職滿周年 北市刑案破獲率6都第一死亡車禍率最少

台北市長蔣萬安今天就職滿周年，蔣萬安就職首站就是視察市警局，這一年來，北市警局致力治安平穩、交通順暢，經統計，今年台北市...

淡北道路經費暴漲 新北盼中央多分擔…交通部給答案

連接新北淡水及台北北投的「淡北道路」環評、核定到決標一波三折，終於明年元旦將動工。然而工程費又增21.31億，市府今年1...

青年求職焦慮漸增 新北明年續推國際諮詢師並增加名額

不少大學畢業生都有就職或升學焦慮問題，新北今年攜手NCDA推國際認證諮詢師諮詢服務，盼協助青年職涯更順暢，但服務也因太過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。