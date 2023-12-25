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蔣萬安就職滿周年 北市刑案破獲率6都第一死亡車禍率最少

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北市警局今年全般刑案破獲率是六都第一名，每十萬人口死亡車禍數也是六都最少，期許打造成為「世界最安全城市」。記者翁至成／翻攝
台北市警局今年全般刑案破獲率是六都第一名，每十萬人口死亡車禍數也是六都最少，期許打造成為「世界最安全城市」。記者翁至成／翻攝

台北市長蔣萬安今天就職滿周年，蔣萬安就職首站就是視察市警局，這一年來，北市警局致力治安平穩、交通順暢，經統計，今年台北市全般刑案破獲率是六都第一名，每十萬人口死亡車禍數也是六都最少，期許打造成為「世界最安全城市」。

台北市警局指出，打造安全宜居城市是市長最重視工作，市長力挺打擊不法，根據警政署各項治安工作評比，台北市今年表現亮眼，在全般刑案、暴力犯罪、竊盜犯罪破獲率均為六都第一名，在防制幫派、查緝毒品、打擊詐欺、識詐宣導、攔阻詐騙金額等成效卓著，均獲內政部警政署評比六都第一名的佳績。

交通方面，台北市每十萬人口A1交通事故死亡人數為2.27人，是六都最低，北市警方配合市府「人本交通」理念，加強通暢行人環境、確保路口行人安全重點執法，今年1月至11月行人安全重點執法件數較去年同期增加68.72%，行人事故死傷人數呈現減少趨勢。

台北市警局說，在國際知名統計網「RankingRoyals」的2023年「世界最安全城市」排行榜，台北市在全世界424城市中獲得第四名；全球犯罪指數的資料庫網站「Numbeo」的安全、犯罪指數評比，在全球416個城市中，獲得第三名殊榮。

國內部分，《天下雜誌》2023年施政力調查部分，台北市在「犯罪指標案件破獲率」獲評第一名；《遠見雜誌》2023年施政滿意度調查「無論晝夜都安全的城市」部分，台北市同樣也獲得第一名。

台北市警局表示，今年3月市長揭牌正式啟用「數位科技戰情中心」，開啟台北市「科技警政」的新篇章，強調未來除了持續打擊黑道幫派、詐騙、毒品等不法之外，也會強化科技偵查量能、跨域合作攔阻詐騙及建置AI智慧巡邏系統等各項科技警政精進措施，提升打擊犯罪能量，打造安全之都願景。

台北市警局今年3月成立數位科技戰情中心。記者翁至成／翻攝
台北市警局今年3月成立數位科技戰情中心。記者翁至成／翻攝
台北市警局今年全般刑案破獲率是六都第一名，每十萬人口死亡車禍數也是六都最少，期許打造成為「世界最安全城市」。記者翁至成／翻攝
台北市警局今年全般刑案破獲率是六都第一名，每十萬人口死亡車禍數也是六都最少，期許打造成為「世界最安全城市」。記者翁至成／翻攝

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