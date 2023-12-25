淡北道路經費暴漲 新北盼中央多分擔…交通部給答案

連接新北淡水及台北北投的「淡北道路」環評、核定到決標一波三折，終於明年元旦將動工。然而工程費又增21.31億，市府今年12月再提交修正計畫，盼中央能依照原核定分攤比率，再補助21.84億。交通部政務次長陳彥伯說，中央態度是全力支持，已收到市府公文，本周將報請行政院核定。

淡北道路是淡水居民引頸期盼的救命道路，1996年開始規畫，歷經環團抗議、中央卡關、工程2次流標等波折，工程終於在今年7月底決標，明年元旦開始動工，預計5年半完工。立院交通委員會今赴淡水視察淡北道路及淡江大橋，會中新北副市長朱惕之表達，因物價上漲導致經費增加，盼中央盡快核定修正計畫，讓工程順利推動。

立委洪孟楷也表示，2020年就通過環評，但直至2022年才核定，淡北道路拖了2年多，既然明年元旦開工，盼中央依照原訂比率分擔。另外，中正東路一段及淡金路口、關渡大橋前的民權路將從3車道縮減成2車道，但每天上午6點到8點半往台北市區車流量大，且車道縮減就是2、3年，居民一定會反彈，盼提出更好措施，並建議北捷將班次排更密集，讓機車族有更方便大眾運輸。

議員蔡錦賢說，希望能加快速度，建議工程可以分段同時動工縮短工期；議員陳韋杰台北市端有民代還有不同聲音，呼籲中央政府應負起協調責任，不應都丟給地方處理。另外交通黑暗期配套，捷運需要加開縮短交通黑暗期；議員陳家琪除盼工程能如期如質完成外，也希望能活用地方閒置空間。

交通部政務次長陳彥伯說，去年8月前行政院長蘇貞昌曾說明中央支持淡北道路計畫，因此去年也核定總經費增加至73.4億。此外，交通部也持續跟台北市溝通，包括跟北市民代、相關單位多次說明，若後續有需要交通部出面協調願意再幫忙。

至於市府盼中央再補助，陳彥伯說，中央會全力支持淡北道路，後續經費增加有其審核程序，目前公文已在交部，會趕在這周彙整新北市府意見報請行政院核定。

新北工務局長祝惠美說指出，新北市路段交維計畫已獲核定，範圍包括淡金路和中正東路口、民權路等路段。北市路段交維計畫，近期將提送北市府審查，待北市審查過後才會進場施作，未來會滾動式檢討交維措施。