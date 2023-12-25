青年求職焦慮漸增 新北明年續推國際諮詢師並增加名額

不少大學畢業生都有就職或升學焦慮問題，新北今年攜手NCDA推國際認證諮詢師諮詢服務，盼協助青年職涯更順暢，但服務也因太過熱門，名額不足及場次衝突；青年局表示，明年會由原本330個名額增加至370個服務名額，也會在春季及秋季兩高峰期增加排班諮詢師。

據美國國際職涯發展協會（NCDA）指出，72％大學畢業生都認為有學用落差問題，平均要花7.5年探索才能確定自己的職業志向，讓不少青年憂慮。有大學生分享，身邊很多同學擔心畢業後能否順利就職，即便就職也憂心會不適應、做不好，若換工作又開始一個新的不確定，很是徬徨。

青年局長邱兆梅說，新北市是台灣人口最多的城市，18至24歲青年約有28萬人，而就讀新北市大專院校的青年約有13萬人，現在Z世代青年也比過去Y世代面臨更多挑戰，為協助青年緩解焦慮、釐清職涯發展問題，新北與NCDA合作，由10名擁有NCDA國際證照的職涯諮詢師，為100名就讀新北市大專院校的青年提供諮詢服務。

NCDA在台灣及東南亞地區代表廖郁菁表示，過去不少青年不知大學科系為何而讀，很多事分數到哪就念哪，若這時能詢問諮詢師，就能找出自己適合的職涯發展。諮詢師鄔榮霖博士分享，學生們最重要是確認自己未來目標，這可以透過學習跨領域技能或探索自我及職場來達成，也可選擇在職專班來提升自己；創業上可在學期間就開始準備創業資源，嘗試開發「最小可行性產品」測試市場。

接受今年職涯諮詢輔導的莊姓學生表示，原先就讀的法國語文學系乍看之下出路較窄，因此有些焦慮，在接受諮詢師輔導後，決定輔修公關相關科系的課程，讓自己找到興趣及更多技能，對於未來求職路更有信心。

邱兆梅表示，今年提供青年330個名額做諮詢，也嘗試提供線上諮詢服務，廣受好評，明年將持續在青職基地提供「一對一職涯諮詢服務」，並由原本330個名額增加至370個服務名額，為初次尋職、希望轉職的新北青年解封職涯地圖。