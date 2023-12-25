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蔣萬安推永續城市 北水處2025漏水率將降至10%以下
台北市長蔣萬安上任滿周年，為維持供水永續穩定，市府今年完成四座水管橋耐震補強，將達6級耐震強度；翡翠原水管明年中也將啟用，未來大台北民眾不必擔心喝黃泥水；另，市府推動永續節水，漏水率今年估降為10.71%，完成汰換管線112公里，較去年漏水率11.20%下降0.49%，減少漏水量約281萬噸，相當1124座國際標準泳池容量，預計114年漏水率將降至10%以下。
北水處表示，面對地震、極端氣候等嚴峻挑戰下，北水處今年完成北市4座主要水管橋耐震及功能改善，達到6級耐震強度，確保自來水輸送源源不絕。
另外，為保障偏遠高地區居民用水權益，擴大自來水延管補助，提高補助改善經費上限，自112年5月2日起每戶改善經費上限由60萬元調高至90萬元，今年北投區湖田里及平等里已完成121戶自來水申裝。
至於今年5月12日翡翠原水管原水管隧道全線貫通，預計113年中通水啟用，屆時颱風及豪大雨南勢溪原水高濁度時，可直取翡翠水庫優質低濁度原水，淨水場水處理不再中斷。
北水處表示，他們肩負大台北民生與經濟發展的供水責任，面對氣候變遷、極端旱澇對水資源供給造成的衝擊和挑戰，致力推動管網改善與漏水防治，以穩定區域供水、提升水資源利用效能；系統性進行設施整備，強化取水、淨水、供水備援備載能力，建置災害緊急供水系統，以提高供水韌性及應變能力。
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