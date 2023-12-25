百里侯就職周年／沒有市長的周年 侯市府靠2關鍵度過重重危機

新北市長侯友宜帶職參選總統，各界預期「家裡沒大人」，侯友宜可能會後院失火，侯市府卻履次化解綠營杯葛，連當年前市長朱立倫帶職參選，都無法解決順利審定的隔年度總預算，侯市府卻在會期最後一天以「非表決」形式，通過公務預算。市府知情人士說，3位副市長展現「看家本領」，率領局處首長拚命做，「該硬的硬、該軟的軟」，替老闆守住400萬人口的本命區。

當年高雄市長韓國瑜參選總統，高雄市政府內部人員卻天天放火，讓韓內外交攻、疲於奔命；相對新北長期由藍營執政，先天上沒有前朝人馬問題，加上侯友宜人事任用，局處首長幾乎都是事務官轉任，區長也是按資論輩輪調，侯的「知遇之恩」，沒有人敢懈怠。

侯友宜請假後，綠營全力猛攻「落跑市長」，不僅一度霸占主席台癱瘓議會，甚至企圖透過上千張預算刪除動議單，阻礙預算審議，新北市府卻關關難過關關過；當年朱立倫帶職參選總統，新北預算審到隔年仍喬不定，一度驚動行政院，侯市府2024年度預算，在今年會期最後一天順利審定通過，堪稱完成不可能的任務。

市府知情人士指出，當初議會總質詢官員拒絕上台原因，在於市府立場希望綠營將放置在台上的市長人形立牌拿下，但綠營民代堅持不撤，市府當然要踩穩「彼此尊重」底線，不過實際運作一整天下來，癱瘓議事就是癱瘓市政，市府人員會後持續溝通，最後綠營願意把立牌移到旁邊，綠營問題能夠得到解答，彼此都有台階下。

藍營議員也說，預算審議進入黨團協商時，藍營加上無黨其實人數過半，直接表決通過沒有問題，藍營黨團最後兩天也都是甲級動員，但市府仍希望最後溝通，動員備而不用，而是局處首長私下一一溝通，順利撤了數十張動議單，最後市府在部分指定刪除的局處讓步，藍綠各有交代，讓本預算順利過關，其他附屬基金就等明年選後再戰。

也有局處首長說，目前3位副市長劉和然、陳純敬、朱惕之各有專攻，也都展現「看家本領」。陳純敬從侯友宜第一任即在新北耕耘，在都市計畫、公共工程、交通都是老手；工程出身的朱惕之，在消防、勞工、財政與社福領域做得有聲有色，尤其長期耕耘新北市議會，深受藍綠議員敬重，扮演重要橋樑。

被視為侯友宜接班人選的劉和然，在新北耕耘數十年，有教育、環保專業，是侯相當倚重的專業幕僚，也是談判溝通專家，代理市長期間挺住綠營排山倒海壓力，捍衛市府政策，卻也願為讓總質詢順利進行，率局處首長向議員道歉，滿足綠營捍衛其主的需求，「該硬就硬、該軟就軟」，才讓市府順利推動市政。

地方人士也說，劉和然肩負代理市長責任，一天跑20個行程是家常便飯，許多活動會場，都能看到他與在地里長「麻吉」稱兄道弟，頗有侯友宜當年風範。