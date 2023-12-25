明天生日行程卻滿檔！蔣萬安盼陪家人 最掛念大寶這件事

選戰倒數19天，挟著高人氣的台北市長蔣萬安成為輔選大熱門，最近幾個周末頻頻被邀請幫忙輔選，北中南跑透透，由於明天12月26日是蔣萬安生日，媒體也問蔣生日怎麼過？身為三寶爸的蔣萬安也自曝今年最想過的生日方式，就是在家跟太太、三寶一家五口，好好吃頓飯。

甚至平日市政、周末幫忙輔選行程滿檔，蔣萬安今天也說出內心話，表示明天生日，他最期待有一點點時間陪伴太太、跟家裡的三寶，簡單吃一頓飯不用出門，就是一家五口簡單吃個麵聊聊天。

甚至最近蔣萬安最掛心的一件事，就是要讓他關心一下大兒子最近課業如何，聊聊交換一下意見，他就很滿足。

由於議長戴錫欽上周發起二手衣義賣活動，講萬安也捐出兩件到大巨蛋看中華隊球賽的球衣義賣，目前藍色的球衣已經義賣出25萬元將捐出做公益。

蔣萬安說，他這次特別提供兩件棒球衣義賣，都是他去大巨蛋為中華隊加油的球衣，一件藍、一件白，藍的已經義賣出25萬元，白色的棒球一還不知道，感謝許多朋友願意支持公益，尤其心意不在價值的高低，而是支持義賣公益，如果大家不嫌棄，他都很願意贊助。