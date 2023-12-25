影／陽明山6-6保護區變更住宅區開發商敗訴 環團籲重辦環評

台北市1979年都市計畫檢討時，把包含陽明山在內的「25處保護區變更為住宅區」，住6-6（原美軍電台附近）是陽明山六個保變住案中，第一個走開發程序案子，走了20多年，市府2020年要求重辦環評，開發商不服，提訴願及訴訟，日前北高行判決北市府勝訴，環團今呼籲，開發商應重辦環評，台北市府也應重新檢討山坡地開發政策。

環團、周邊居民今到北市府舉行記者會，除了肯定判決結果，也呼籲原告台北市士林區住6-6自辦市地重劃區重劃會放棄上訴、重辦環評，更要求台北市府檢討山坡地開發政策，陽明山過去曾發生多起土石流災情甚至活埋慘案，歷經多次司法判決與監察院糾正、調查該案若還守不住，未來其他山坡地不當開發案恐也很難守住。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，該案有部分土地是台新建築經理公司，而台新集團與新光集團目前正討論合併，呼籲新光集團第三代的民眾黨副總統候選人吳欣盈應表態。