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影／陽明山6-6保護區變更住宅區開發商敗訴 環團籲重辦環評
台北市1979年都市計畫檢討時，把包含陽明山在內的「25處保護區變更為住宅區」，住6-6（原美軍電台附近）是陽明山六個保變住案中，第一個走開發程序案子，走了20多年，市府2020年要求重辦環評，開發商不服，提訴願及訴訟，日前北高行判決北市府勝訴，環團今呼籲，開發商應重辦環評，台北市府也應重新檢討山坡地開發政策。
環團、周邊居民今到北市府舉行記者會，除了肯定判決結果，也呼籲原告台北市士林區住6-6自辦市地重劃區重劃會放棄上訴、重辦環評，更要求台北市府檢討山坡地開發政策，陽明山過去曾發生多起土石流災情甚至活埋慘案，歷經多次司法判決與監察院糾正、調查該案若還守不住，未來其他山坡地不當開發案恐也很難守住。
台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，該案有部分土地是台新建築經理公司，而台新集團與新光集團目前正討論合併，呼籲新光集團第三代的民眾黨副總統候選人吳欣盈應表態。
此外，目前除了6-6案，陽明山保變住6-5案近期也將開發進入環評審議，住在保變住6-5案居民控訴，廠商用哄騙方式強迫居民簽同意書，她土地原本70坪，土地重畫後還要拿100多萬買多出土地，而且居民多次要求，開發商應規畫替代道路，否則人潮搬進後，可能造成交通堵塞更嚴重，「孩子都沒辦法回家吃晚飯。」
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