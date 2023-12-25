新北樹林汙水接管二期工程起跑 9里6686戶有望先完工

新北多區人口持續湧入，生活汙水處理成問題，汙水系統上游段尤其需要加速。新北水利局表示，樹林第二期工程已經開始，第十七標工程預計2026年完工，接管6686戶，提升9.7%接管率；總計樹林二期將推動8個工程標，接管3萬3527戶，2033年接管率可提升至95%。

水利局說明，「新北市樹林地區汙水下水道系統第二期第十七標工程」已於11月7日決標，預計2026年完工，該工程將接管樹林地區6686戶用戶，施工範圍為東豐街以東、溪城路以西、環漢路五段以北及鎮前街以南所圍繞之區域，包含樹東里、和平里、彭福里、東陽里、大同里、中華里、太順里、彭興里及彭厝里等9里，完工後可提升樹林接管率9.7%。

水利局表示，截至11月底，樹林地區汙水接管率已達42.79%，第一期工程已於10月底全部完工，同時展開第二期汙水下水道系統建設，該實施計畫已獲得內政部核定，成功爭取到中央補助，整個計畫執行期程為2023年至2033年，樹林二期汙水下水道系統預計推動8個工程標，接管3萬3527戶，屆時接管率可提升至95%。

樹林區民眾林先生表示，最近剛做好汙水接管，很難想像以前根本不敢打開後門，稍微有點門縫就一堆蚊蟲飛進來，也搞不清楚後巷的積水是雨水還是汙水，現在自家後巷可以行走，乾淨又舒適，甚至還能在後巷串門子。